La despedida mundial de Riquelme en Boca: Messi, figuras top y mucho glamour

Hay día, pero no hay hora. Por el momento sólo el anuncio, pero la movida es mundial. Como si fuera el último concierto de The Rolling Stones, el último Say no More de Charly, el último Sol Do de Gardel, y sí, hay mucho de eso en la fiesta del próximo 25 de junio en Boca, por más que hayan pasado nueve años de su último partido “vestido de jugador”, como él mismo lo definió. Juan Román Riquelme anunció su partido de despedida y desde entonces mega figuras del fútbol mundial se anotaron para participar. El primero fue Leo Messi, pero a partir de él, la lista fue tomando mucho peso.

“Si llegamos al partido, sí, porque estamos lejos eh, pero sí, es amigo y estoy contento de poder estar, con Aimar y Samuel poder estar ahí, estamos ya viejos. Me pongo en el medio así corro menos, será un lindo día”. El otro Lionel campeón del mundo, Scaloni, se sumó a la lista de invitados con los cracks del cuerpo técnico.

Con otros del calibre de Ángel Di María, Leandro Paredes (“Voy a estar acompañando a uno de mis ídolos, va a ser un placer y voy a disfrutar muchísimo”, dijo el mediocampista), la chance de Kun Agüero, y hasta Lucho González, ex compañero de JR en la Selección, de los pocos con pasado en River que estarán el 25 en la Bombonera.

“Messi va a estar y para mí es un sueño. Los argentinos tuvimos a Maradona y a él. Tuve la suerte de ser compañero de los dos. Seguramente que la va a pasar bien. Va a jugar con la hinchada más linda del mundo, en el estadio más lindo del mundo. Hablé con él hace dos horas y me confirmó que va a venir”, dijo Román el miércoles, en la presentación de su partido homenaje.

Como Leo va a estar un día antes en la despedida de Maxi Rodríguez en Rosario, se dará una vuelta por la Bombonera, seguramente con La Fiera, que también formará parte de la fiesta de Román.

A qué hora es la despedida de Riquelme en la Bombonera

Todavía el partido no tiene horario, aunque la idea que se trabaja en las oficinas del Centro de Entrenamiento de Ezeiza es que se hará el domingo 25 temprano por la tarde, para que la gente pueda regresar a sus hogares con comodidad y antes de que caiga la noche.

Más sobre la lista de invitados al partido despedida de Riquelme en Boca

De todos modos, tanto la lista de invitados como los detalles de la fiesta siguen sin salir a la luz. “Lo iremos informando en los próximos días”, anticipó, enigmático, el homenaje

Los hijos de Román, presentes en la conferencia

Al menos, lo que Román sí confirmó son los nombres de los entrenadores a cargo de los dos equipos (Boca y Selección, “porque si hago dos equipos de Boca, Messi no va a poder jugar», dijo el 10). Carlos Bianchi será el técnico de Boca (“Es más que un entrenador para mí, es el culpable de todo porque nos enseñó a competir, nos enseñó a ganar”, lo elogió el 10).

Y el otro elegido, para el banco de la Selección, es Alfio Basile (aunque también iría José Pekerman). Pero… “A Coco lo estoy llamando pero no lo encuentro, espero que me atienda antes del 25”, bromeó Riquelme en la conferencia. Si todo se da de acuerdo a lo planeado, Basile volverá a dirigir a Messi luego de su última etapa en la Selección (lo tuvo entre 2006 y 2008, hasta que el Coco reconoció y lo reemplazó Maradona hasta Sudáfrica 2010).