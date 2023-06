El particular motivo por el que Gallardo rechazó la oferta del Marsella: «No se siente…»

Durante la tarde del sábado se confirmó una sorpresiva noticia. Marcelo Gallardo, quien parecía tener todo acordado para ser el nuevo entrenador del Olympique de Marsella, rechazó el ofrecimiento del equipo francés y seguirá, al menos por momento, con futuro incierto. Con el correr de las horas la noticia se volvió tendencia y contaron el motivo de la decisión.

Fue Germán García Grova, periodista de TyC Sports y La Red, reveló: «Amplío el anticipo del día: Marcelo Gallardo agradeció el enorme interés mostrado por Olympique Marseille, pero aún no se siente 100% enfocado para volver a dirigir». Este sábado, el Muñeco estuvo viendo a uno de sus hijos en el River Camp.

El día de la inauguración de su estatua, Gallardo había expresado que estaba «visualizando cuál podría ser el siguiente paso en mi carrera. Tiene que relacionarse con un sentimiento. Tienes que encontrar la conexión adecuada, el lugar donde poder transmitir tus ideas. No soy el tipo de persona que simplemente se unirá a cualquier club antiguo porque quiera entrenar en Europa».

«Esa no es mi manera de operar. Necesito encontrar un lugar que me haga sentir algo. Necesito un sentido de identificación. Si no lo consigo, no tengo ningún problema en continuar con lo que estoy haciendo ahora», agregó. Al escuchar estos dichos, y con la noticia fresca, está más que claro que el proyecto no lo terminó de convencer.

Además del interés del Marsella, tiempo atrás se habló que Paris Saint-Germain, Chelsea, Real Madrid y Leeds United también lo tenían en su radar. Tras su rechazo, el primero en la lista es Paulo Fonseca, quien actualmente es el entrenador del Lille. Otro de los candidatos es Marcelino García Toral, quien actualmente está sin trabajar desde su salida en Athletic de Bilbao.