Cierre de listas en Entre Rios.

A poco menos de 9 horas del cierre de listas en la provincia de Entre Ríos continúan las dudas aunque ya hay algunas certezas.



Tal lo decidido por el gobernador se confirmó que la lista provincial a gobernador y vice será para la dupla Bahl – Monjo



Mientras que también está confirmado que el actual gobernador Gustavo Bordet encabezará la lista oficial con su candidatura a primer diputado nacional, resta saber el nombre que secundará la lista de diputados.



Por su parte en las dos ciudades más importantes de la provincia ya están confirmadas las listas de Rosario Romero junto a Cáceres como viceintendente Por otro lado Gustavo Guzmán no confirmó quién será su Vice pero se mantiene como postulante.



Y al igual que en Concordia, Mathiu, fracción que responde al intendente Cresto, aún especula con la presentación.



En Concordia los más apurados fueron el ex intendente Francolini acompañado por Griselda Dilelo como viceintendenta. Y Eduardo Azueta que ya va por su tercer precandidatura a quienes se suma como tercer aspirante al sillón de Zorraquin él siempre candidato Juan Vargas de la zona sur de Concordia que sera acompañado por Roxana Galarza como vice intendente.

Gran hermetismo en el sector de Enrique Cresto, quién no ha dado grandes definiciones luego que no fuera bendecido con la candidatura a gobernador, momento desde el cual solo se han visto formaciones cercanas a su agrupamiento que no terminan de oficializarse

Los otros dos precandidatos, que aun no ofializaron (Giano, quien seria secundado por la Lic. Jachuk – Loggio – y Armando Gay del que mucho no se conoce) se encuentran en frenéticas deliberaciones con el gobernador y el aspirante a sucederlo para unificar listas en la ciudad de Concordia existiendo la posibilidad de que desistan de sus presentaciones.



Entre los concejales de cada una de estas listas no se destacan nombres, aunque sí se observa un armado muy férreo. En Paraná detrás del sector que encarna el candidato a gobernador y la aspirante a intendenta Romero que solo se dieron un solo lugar para la agonizante agrupación La campora.

Por su parte dentro de la coalición cambiemos se muestra un encolumnamiento detrás del candidato a intendente Azcue, al que se suman más de tres precandidatos a intendentes y que contarían con los siguientes candidatos a consejales Eliana Lagraña, pta de la juventud radical, Felipe Sastre, actual concejal del PRO, Silvina Ovelar, PRO

En el espacio cambiemita tambien han oficalizados Eduardo Cristina, exfuncionario de Enrique Cresto y él ya ex candidato a intendente Niez, que luego de un fuerte cruce con el resto de los precandidatos se encuentra oficializando su lista detrás de la candidatura de Bullrich a nivel nacional.



Por otro lado, a nivel gobernador se consolida la posición de Frigerio, quien si bien no ha logrado un armado sólido en toda la provincia a nivel intendencias, tuvo una buena noticia en el día de hoy con la baja de Manes como candidato a presidente, lo que dejó prácticamente sin pegado nacional a su contrincante Galimberti

Por último también se encuentra en plena oficialización las candidaturas de Echevere, para gobernador por la coalición la libertad avanza que lleva a Miley como candidato a presidente, formación que cuenta con un único candidato a intendente en Concordia, Bestwick



Espacio que en la provincia de Entre Ríos cuenta con muy buenas mediciones y que va a ser desequilibrante en el resultado final

DIPUTADOS Y SENADORES

Por su parte se van completando los casilleros de las distintas diputaciones provinciales y cenadurías

Por el lado del frente cambiemos y de la libertad avanza poco se sabe.

En cambio por el lado del frente justicialista + Entre Ríos, ya han confirmado:

Laura Stratta

Enrique cresto

Sandra Cislaghi (movimiento evita)

Soledad soff (Bhal-Romero)