River le ganó a The Strongest y se clasificó a los octavos de la Libertadores

El equipo de Martín Demichelis enfrentó a The Strongest en el Estadio Monumental por la sexta jornada del Grupo D de la Copa Libertadores.

River recibió en un Estadio Monumental repleto a The Strongest por la sexta fecha del Grupo D de la Copa Libertadores. Para este partido, Martín Demichelis decidió mandar a la cancha a Robert Rojas en lugar de Leandro González Pirez y a Enzo Pérez en lugar de Pablo César Solari. De esta manera, mantuvo el esquema que más utilizó en este semestre, con cinco volantes y Lucas Beltrán como único punta.

El Millonario sabía que si ganaba se metería en los octavos de final del torneo más importante del continente sin importar lo que pase en el encuentro entre Fluminense y Sporting Cristal. El partido comenzó favorable para River en lo que respecta al juego y con Nicolás De La Cruz, Barco y Nacho Fernández sumamente participativos, pasó por encima al equipo boliviano. Recién a los once minutos se puso en ventaja gracias a un gran gol de Rodrigo Aliendro, que colocó la pelota pegada al palo.

En los minutos posteriores al tanto del equipo de Demichelis, el dominio fue cada vez más destacado y hubo situaciones para poner el 2 a 0: primero lo tuvo De La Cruz a los 19 minutos y siete más tarde Beltrán, pero no llegó decidió bien y le dio un pase largo a Nacho Fernández que no llegó a conectar. En los minutos posteriores, el visitante avisó con dos remates de afuera del área, pero Armani se hizo enorme y los tapó ambos.

En los minutos finales, volvió a dominar claramente River y pudo ampliar el marcador: De La Cruz lo tuvo a los 32 minutos y diez más tarde fue de Aliendro la oportunidad concreta, pero la pelota se fue muy cerca del palo. Los de Demichelis fueron muy superiores al equipo boliviano en la primera mitad y se fueron al vestuario ganando 1 a 0.

En la segunda mitad, River bajó considerablemente el nivel y de hecho, en los primeros diez minutos no la pasó nada bien. Pero con el correr de los minutos se fue acomodando y pudo ampliar el marcador ante una defensa de The Strongest endeble. A los 19 minutos avisó Nacho Fernández de cabeza, pero la pelota se fue muy cerca del palo izquierdo del arquero.

Borja entró picante y a los 38 minutos pudo convertir, pero no definió de la mejor manera. Ya sobre el final del partido, el mismo Miguel Borja fue el encargado de marcar el 2 a 0, que terminó siendo definitivo. El Más Grande lo ganó y se metió en los octavos de final del torneo más importante del continente. Como Fluminense y Sporting Cristal empataron 1 a 1, River se clasificó segundo de su grupo