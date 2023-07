Elecciones en San Juan: Juntos por el Cambio ganó la gobernación, tras 20 años de peronismo

El domingo, los ciudadanos de San Juan eligieron a su próximo gobernador y vicegobernador. Tras la suspensión de las elecciones en mayo por parte de la Corte Suprema y la impugnación de la candidatura del actual mandatario Sergio Uñac, Juntos por el Cambio sorprendió con un batacazo en la votación con el que ganó la gobernación, tras 20 años de peronismo.

Los comicios cerraron con normalidad a las 18 y una asistencia estimada del 70% de los habilitados en el padrón, según estimaciones difundidas por fuentes del Tribunal Electoral de la provincia. El porcentaje de votantes aumentó de manera significativa en pocas horas, ya que hasta el mediodía había sufragado solo el 24% de los inscriptos, pero fue menor al 75% de participación de mayo.

Los primeros resultados comenzaron a difundirse minutos antes de las 20. Con el 98,9% escrutado por la medianoche, Unidos Por San Juan se colocó en primer lugar. Dentro de la interna, Marcelo Orrego de Cambia San Juan se llevó el 49,00 % de los votos.

En segunda posición se ubicó la alianza San Juan Por Todos. Al interior del espacio, el exgobernador Luis Gioja logró el primer puesto con el 27,1 %, ubicándose segundo en la general. En el tercer lugar se ubicó Rubén Uñac -hermano del actual mandatario-, con el 16,9 %.

Elecciones en San Juan: el festejo de Orrego y todo Juntos por el Cambio

“Quiero agradecer a todos los sanjuaninos que confiaron en nosotros”, comentó Orrego, tras ser electo ayer como el nuevo gobernador de la provincia.

Acompañado por Horacio Rodríguez Larreta, Martín Lousteau y José Luis Spert, el opositor habló luego de que Sergio Uñac reconociera la derrota. “Sabemos que no nos han regalado la confianza, nos la prestaron. Les digo que aquellos que no han estado de nuestra propuesta, sepan que este gobernador va a trabajar absolutamente con todos, sin distinción de ideología política. He venido a la política a trabajar, cumplir y hacer”.

Orrego, en el medio de su discurso, pidió: “Quiero felicitar también a Rubén Uñac y a José Luis Gioja, a quienes respeto. Se merecen un aplauso”.

“Hay muchas cosas que se han hecho bien, pero hay muchas cosas que cambiar. Y a mí no me van a temblar las manos para hacer las cosas que hay que hacer. Los cambios que se vienen son cambios con certezas”, se despachó el gobernador electo.

Y, luego, se tomó un tiempo para agradecerle a Rodríguez Larreta, quien viajó para acompañarlo y lo secundaba mientras hablaba en el búnker de Unidos por San Juan: “Gracias por estar presente. Me dijiste que, más allá del resultado, ibas a estar acá. También gracias a Miguel Ángel Pichetto. También a todos los que se han comunicado conmigo, hay que ser agradecido. Gracias a Ricardo López Murphy y a Patricia Bullrich”.

Seguidamente, Horacio Rodríguez Larreta se pronunció acerca del triunfo. “Una gran felicitación a todos los sanjuaninos que se animaron a cambiar y a Marcelo Orrego que es un ejemplo de trabajo, un tipo que labura y recorrió la provincia”, se despachó el jefe de Gobierno porteño y precandidato a Presidente por JxC. Y siguió: “Sé que él se preparó para eso y va a llevar un cambio profundo en San Juan. Vamos a trabajar juntos en el gobierno nacional. San Juan va a ser uno de los motores de la recuperación de Argentina”.

Y concluyó con un mensaje en tono de campaña: “Esta es una muestra más de la importancia de sumar y sumar. Trabajando juntos, y sumando, es como le vamos a ganar al kirchnerismo en Argentina”.

Por su parte, Patricia Bullrich, precandidata a presidente por Juntos por el Cambio, también se pronunció: “Acabo de hablar con @DrMarceloOrrego ¡y GANAMOS SAN JUAN! ¡Felicitaciones Marcelo, @fabianmartinsj y todo el equipo sanjuanino de Juntos por el Cambio! No hubo aparato, ni cambio de reglas, ni poder que frene la voluntad de cambio del pueblo. Gracias San Juan por este día histórico”, lanzó vía Twitter.

Martín Lousteau también el batacazo opositor a través de las redes sociales. «¡Triunfo histórico de @juntoscambioar en San Juan! Felicitaciones a @DrMarceloOrrego, @fabianmartinsj y a todo el equipo de Cambia San Juan por esta gran elección. Se impusieron frente a la tramposa ley de lemas y ante los poderosos que designan familiares para perpetuarse en el poder. La voluntad de cambio de los sanjuaninos pudo más. Sigamos trabajando por la renovación en toda la Argentina», expresó.

Elecciones en San Juan: Uñac reconoció la derrota

En conferencia de prensa y antes de finalizar el escrutinio, el gobernador Sergio Uñac comunicó que habló con Marcelo Orrego, y lo felicitó por la victoria.

El referente peronista afirmó que dejará «una provincia en orden, con cuentas claras, en equilibrio», al tiempo que también pidió que «las cosas que se han hecho bien se puedan consolidar con el nuevo Gobierno».

Con Uñac finalizarán 20 años de gobiernos peronistas en la provincia.

En ese sentido, se puso a disposición «de que se pueda seguir construyendo por encima de las diferencias partidarias, porque por encima de todo está San Juan». Y profundizó: «Lo más importante es que los sanjuaninos vean que la clase dirigente puede pelear en una contienda electoral, pero una vez que están los resultados lo prioritario es la provincia de San Juan».

«Hay un proceso en la provincia de 20 años de peronismo que deberemos reconsiderarlo, restructurarlo y ver cuáles son los próximos caminos que deberemos tomar», remarcó.

Y continuó: «Nos reconfiguraremos para lo que viene».