Absuelven a Parrilli por administración fraudulenta en licitación que nunca se hizo

El exsecretario General de la Presidencia de Cristina de Kirchner, Oscar Parrilli, fue absuelto por unanimidad en una causa por presunta administración fraudulenta que había sido iniciada por un exfuncionario del gobierno de Mauricio Macri e instruida por el juez Claudio Bonadío.

Ocho años atrás, Marcelo Posse -presidente de Casa de Moneda durante la gestión macrista- denunció al actual senador por una licitación para la impresión de libros a pesar de que la misma había sido suspendida y no se había llevado adelante. Así y todo, Bonadío impulsó el expediente. La licitación en cuestión la había ganado la Casa de Moneda por ofertar el precio más bajo y había dejado fuera de juego a los privados que habían presentado pliegos más elevados.

Lo cierto es que más allá de los posibles cuestionamientos políticos que podían surgir a raíz de la publicación, la Justicia determinó que no hubo fraude a las arcas públicas. Para los jueces Germán Castelli, Enrique Méndez Signori y Fernando Canero no hubo desvío de fondos. Los argumentos del fallo aún no fueron dados a conocer por el Tribunal Oral Federal N° 7

Además de Parrilli fueron absueltos el exdirector de la Unidad Bicentenario durante el gobierno de la actual vicepresidenta, Javier Grosman y Katya Daura, expresidenta de la Casa de Moneda.

En el marco del juicio oral la fiscalía había pedido la absolución y este lunes el Tribunal falló a favor de los tres acusados.

En tanto, el mismo Tribunal absolvió también a Daura en otra causa por presuntas irregularidades en el contrato de seguridad privada mientras era la titular de la Casa de Moneda.