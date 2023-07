Microsoft gana el juicio contra la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos para comprar Activision Blizzard

La FTC había presentado una medida cautelar para bloquear la fusión pero esta fue denegada. La jueza indicó que no se demostró «daño sustancial a la competencia» sino «lo contrario».

Tras cinco días de audiencias con representantes de la industria de los videojuegos, una jueza de California habilitó a Microsoft y Xbox a completar su adquisición de Activision Blizzard por u$s68,7 mil millones, la más grande en la historia del gaming. La Comisión Federal de Comercio (FTC) había presentado una medida cautelar para bloquear la compra, pero la decisión de la justicia obligará al ente regulador a dar luz verde.

La jueza Jacquelin Scott Corley detalló sus argumentos para denegar la medida cautelar y establecer que la FTC no presentó argumentos que prueben «un daño a la competencia» sino justamente «lo contrario». Así como las distintas negociaciones que se dieron en casi todos los entes reguladores del mundo, la discusión se reduce en gran parte a la posibilida de que Call of Duty (una de las franquicias más recaudadoras de la historia del gaming) de Activision Blizzard podría volverse un juego exclusivo de Xbox y así dañar a PlayStation de Sony.Informate más

«Microsoft se comprometió por escrito, en público y en la corte a mantener Call of Duty en PlayStation por los próximos 10 años en paridad con Xbox. Firmó un acuerdo con Nintendo para llevar Call of Duty a Switch. Entró en distintos acuerdos nunca antes realizados para que el contenido de Activision llegué a distintos servicios de juego en la nube. La responsabilidad de la Corte en este caso es mínima. Es decidir, en las circunstancias actuales, si la Comisión Federal de Comercio debería bloquear la fusión entre estas compañías. Por las razones explicadas, la Corte resuelve que la FTC no ha demostrado su argumento de que esta fusión en esta industría en específico podría dañar la competencia de manera sustancial. Al contrario, la evidencia apunta a que más usuarios tendrán acceso a Call of Duty y otros contenidos de Activision. Por esto, la medida cautelar es denegada», argumentó la jueza que resolvió sobre la compra.

Phil Spencer, CEO de Xbox, agradeció a la Corte y aseguró que «la evidencia demostró que la adquisición de Activision Blizzard es buena para la industria y que las declaraciones de la FTC sobre el salto entre consolas, los servicios de suscripción multi-juegos y la nube no reflejan la realidad del mercado de los videojuegos». «Desde que anunciamos este trato, nuestro compromiso de llevar más juegos a más gente y en más dispositivos solo ha crecido. Hemos firmado multiples acuerdos para llevar juegos de Activision Blizzard, Xbox y Game Pass a más jugadores de los que tienen acceso hoy. Sabemos que los jugadores alrededor del mundo están mirando este caso de cerca y estoy orgulloso de nuestros esfuerzos para expandir el acceso y las elecciones de los jugadores con este viaje», escribió en sus redes sociales.

El presidente de Microsoft, Brad Smith, fue uno de los primeros en expresarse respecto a la decisión de la Corte, a quienes agradeció «por tomar una decisión rápida y bien pensada». «Cómo hemos demostrado durante todo el proceso, estamos comprometidos a trabajar de forma creativa y colaborativa para responder a todas las preocupaciones de los entre reguladores», aseguró el ejecutivo. De la misma forma, Bobby Kotick, el cuestionado CEO de Activision Blizzard, escribió: «Esto va a mejorar la competencia frente a esos líderes del mercado que buscan seguir dominando nuestra industría que no para de crecer».

Del otro lado, un vocero de la FTC, Douglas Farrar, anunció que están «decepcionados de este resultado dado que es claro que esta fusión es una amenaza para la competición abierta en juegos en la nube, servicios de suscripción y consolas«. «En los próximos días anunciaremos nuestros próximos pasos para continuar la pelea para preservar la competencia y proteger a los consumidores», indicó Farrar.

Si bien la Comisión Federal de Comercio puede apelar la decisión de la jueza Corley antes del 14 de julio, no es claro que vayan a tomar esta acción. Los analistas recordaron que la FTC no apeló la decisión de una Corte que avaló la compra de Within por parte de Meta.

De no mediar una apelación, lo único que le falta a Microsoft es llegar a un acuerdo con la Autoridad de Mercados y Competencias del Reino Unido, que ya falló en contra. El gigante de la tecnología presentó una apelación, que tendrá audiencias desde el próximo 28 de julio, pero es probable que busque cerrar el acuerdo más alla de ese ente ya que tiene una fecha límite para el próximo martes o deberá renegociar toda la compra con Activision Blizzard.

La Comisión Europea aprobó a principio de mayo la adquisición de Activision Blizzard por Microsoft, tres semanas después de un veto británico que pone en entredicho la fusión. La Comisión, órgano ejecutivo de la Unión Europea (UE), indicó en un comunicado que Microsoft se había comprometido a respetar medidas que garantizan la competencia en el mercado de los juegos en línea. Estos compromisos «solucionan plenamente los problemas de competencia detectados por la Comisión», dijo en un comunicado el ejecutivo comunitario.

Desde el anuncio de la compra en enero de 2022, Microsoft se concentró en responder a las preocupaciones de estas agencias, en especial las que fueron entregadas por su competidor, PlayStation de Sony, sobre la posibilidad de que Xbox vuelva a la franquicia Call of Duty un exclusivo de sus consolas. En ese sentido, la compañía con base en Estados Unidos cerró tratos con Nintendo y Nvidia para que Call of Duty esté a sus servicios y consolas por al menos 10 años.

PlayStation no aceptó este trato y dijo que «Microsoft no ha demostrado un compromiso real para llegar a un acuerdo negociado».