Terremoto en Uruguay: tembló Atlántida y se sintió en Montevideo

En Uruguay, esta madrugada se registró un sismo de 4,0 en la escala de Richter. El epicentro del terremoto, algo inusual en el país vecino, fue en Atlántida, pero también se sintió en Montevideo.

Según el sistema de alertas de Google, el fenómeno se registró este miércoles a las 5.43 en el mar, 11 kilómetros hacia adentro de las aguas de esa ciudad del departamento de Canelones, localizada sobre la ruta interbalnearia que conduce, por ejemplo, hacia Punta del Este.

Ubicado este punto a casi 47 kilómetros de la capital, el sismo también se sintió ahí, donde algunas personas se mostraron desconcertadas en Twitter.

“¿Terremoto en Uruguay? Un temblor importante se sintió en Costa de Oro y Montevideo cerca de las 6 de la mañana. Lo que nos faltaba”; “en Montevideo se sintió un movimiento 5.42, era leve, no movió mucho, pero se sintió un temblor”; “en Montevideo se sintió clarito, duró casi un minuto”; “en Las Piedras me despertó un ruido como previo al estallido de un trueno, largo, me llamó la atención, ¡debió ser esto!” o “temblaban las puertas del baño y el dormitorio” fueron algunos de los comentarios que los uruguayos dejaron en esa red social.

En tanto, la geóloga uruguaya Leda Sánchez publicó en su cuenta cómo el sismo quedó plasmado en sus registros.

Enrique Latorres, ingeniero y asesor de Sánchez, dialogó con el Canal 4 de Uruguay y dio más detalles sobre el sismo reportado principalmente en Canelones. “Es el más grande” , definió el especialista, al referirse al movimiento que se haya registrado de manera instrumental. “Se sintió en todo el país. Los sensores en Artigas, Cerro Largo, lo percibieron. Hubo gente que lo sintió en Tacuarembó”, precisó.

En la página oficial del gobierno de Uruguay explican que ese país tiene características geológicas que lo posicionan como un territorio de “riesgo sísmico muy bajo”, por eso llamó la atención lo que ocurrió hoy.

Sin embargo esta no es la primera vez que pasa algo así. El primer episodio que fue computado en el país vecino se dio el 14 de enero de 1884, a las 7.30, cuando un tsunami afectó las costas durante 15 minutos e incluso generó inundaciones en parte de Montevideo. “El tiempo era bueno, la dirección de la ola fue desde la costa patagónica y varias personas se ahogaron en el lado sur de la ciudad”, cuentan en el sitio web.

En tanto, el último temblor registrado por la administración uruguaya fue el 24 de noviembre de 2016, con un sismo cerca de la ciudad de Sauce, también en el departamento de Canelones, como el de hoy. De acuerdo al Gobierno, ese fenómeno hace siete años despertó las consulta de “cientos de personas”.

Un año antes, en 2015, se había reportado un terremoto seguido de un pequeño tsunami. “Los testimonios hablan de que mucha gente que estaba en la playa de Paso Carrasco notó que las aguas se retiraban y luego llegaba una masa mayor a la común, aunque no produjera ninguna clase de daños”, precisaron en cuanto a ese, que fue uno de los hechos más recientes allí