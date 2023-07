Los padres de la menor desaparecida de la Villa 31 declaran en la Justicia: la búsqueda en cámaras de seguridad

Mara Morena Troche Medrano, de 14 años, que vive en la Villa 31, se encuentra desaparecida desde el pasado martes. Tras una fuerte manifestación realizada ayer en Retiro, Micaela y Sebastián, los padres de la menor, declararán hoy por la mañana ante el fiscal Carlos Vasser, encargado de esclarecer la desaparición.

La hipótesis principal, por lo pronto, según confirman fuentes del caso, es que Mara abandonó la casa familiar tras una fuerte discusión con el padre, según confirmaron a este medio fuentes policiales y judiciales.

El padre había denunciado en la Comisaría Vecinal 1 A de la Policía de la Ciudad que Mara se retiró el lunes de su domicilio de la Manzana 6 del Barrio 31 para dirigirse a su escuela, ubicada en avenida Argentina y Letonia, pero no regresó a su casa.

La Policía de la Ciudad continúa con el rastreo y busca pistas en cámaras de seguridad del Centro de Monitoreo Urbano, así como en cámaras privadas. Sin embargo, aún no se encontró a la menor.

El corte de tránsito ayer en Retiro en protesta por la aparición de Mara

“Vamos a la Fiscalía a que me den alguna respuesta sobre mi hija. Hace 48 horas que está desaparecida. Y si no hay respuestas vamos a cortar la calle, lo que sea… Vamos a pedir que aparezca mi hija”, advirtió este jueves Micaela, la madre de la menor, durante una entrevista para Radio Mitre.

“Mi hija el martes se fue al colegio a las 7 de la mañana, tenía que volver a casa a las 13.15. No volvió, no apareció y no hay respuestas de la Policía... No hay respuestas de nadie. Somos la familia, los amigos y los compañeros los que la estamos buscando. La policía no está buscando a mi hija. No recibo respuestas ni me muestran cámaras de seguridad”, aseguró la mujer.

Micaela también criticó a las autoridades del colegio EEM N° 6, del Polo Educativo Padre Mugica, debido a que, hasta el momento, se negaron a brindarle los teléfonos de los padres de los compañeros de Mara para seguir averiguando qué pasó con su hija. “No sé nada, ya no sé nada… La busqué por todos lados y no apareció. Nadie me dice nada”, lamentó.

“No sé si está dentro o fuera del barrio, ojalá que esté en el barrio y que aparezca mi hija. El miércoles pasado le saqué su teléfono celular y no tiene nada raro. Lo revisé de pies a cabeza”, contó Micaela durante el reportaje radial, el cual concluyó asegurando que Mara “no es problemática”.