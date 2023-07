Tom Holland, protagonista de Spiderman, habló de su adicción al alcohol

Tom Holland es un actor de 27 años que goza de la popularidad de ser el más reciente protagonista de Spiderman y de estar en pareja con la talentosa Zendaya. Sin embargo, le tocó atravesar un momento muy oscuro en su carrera cuando comenzó a sentirse muy perdido por culpa de su adicción al alcohol.

El propio actor habló de su situación en el podcast On purpose de Jay Shetty, ahora que pudo reconocer su problema y que siente que encontró una solución para poder sentirse mejor.

El click lo hizo después de la Navidad de 2022 cuando “hubo mucha fiesta y mucha borrachera” y en enero se propuso dejar de tomar: “Lo único en lo que podía pensar era en tomar una copa. Me dio mucho miedo. Me dije ‘tal vez tengo un pequeño problema con el alcohol’”.

“Sentía que no podía ser sociable. Que no podía ir al bar y tomarme un refresco de limón. No podía salir a cenar. Realmente me estaba costando muchísimo”, detalló el actor, que ahora se siente “más feliz que nunca”.

El protagonista de Spiderman, Tom Holland dice sentirse muy feliz al haber superado sus problemas con el alcohol

“Podía dormir mejor. Podía manejar mejor los problemas. Las cosas que iban mal en los rodajes, que normalmente me molestarían, podía tomarlas con calma. Tenía mucha más claridad mental. Me sentía más sano, más en forma. Me alegra decirlo: era sin duda adicto al alcohol. No lo niego en absoluto”, concluyó Holland.

En este proceso, Holland contó con la ayuda y el apoyo de su novia Zendaya, a quien conoció en 2021, durante el rodaje de Spiderman: sin camino a casa: “Es interesante estar en una relación romántica con alguien que está en el mismo barco que tú. Puedes compartir tus experiencias y todo ese tipo de cosas, y eso vale oro”.