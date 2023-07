La presentación de Lionel Messi en Inter Miami: hora y cómo ver en vivo

El astro argentino recibirá una cálida bienvenida a la MLS con un gran evento en el DRV PNK Stadium. Conocé quiénes cantan y el cronograma.

Sin dudas, un acontecimiento único en la historia del fútbol de Estados Unidos. Tras un larga espera, este domingo será la presentación oficial del astro argentino con un evento multitudinario en el DRV PNK Stadium.

El capitán de la Selección Argentina anunció el 7 de junio su arribo a la franquicia de la Florida. Una vez que Messi confirmó que iba a jugar en la Major League Soccer se generó un gran furor por conocer más sobre esta liga. La pregunta más frecuente es sobre cómo ver los partidos por televisión. ¡Enterate por dónde se puede ver la presentación!

La presentación de Lionel Messi en Inter Miami: día y hora

Este domingo 16 de julio, los hincha del Inter Miami y los fanáticos de Lionel Messi disfrutarán una verdadera fiesta en el DRV PNK Stadium. Desde la franquicia de la Florida adelantaron que “The Unveil” (La revelación) será un verdadero espectáculo, con artistas invitados, discursos y más.

Según el comunicado oficial, el evento se va a desarrollar en el estadio del Inter Miami, ubicado en Fort Lauderdale. Las puertas se abrirán a las 18 hs de Florida (19 hs de Argentina), pero el gran momento llegaría dos horas después, cerca de las 20 hs Miami (21 hs en Argentina).

Día : Domingo 16 de julio

: Domingo 16 de julio Hora : 19:00 (hora Argentina)

: 19:00 (hora Argentina) Estadio: DRV PNK Stadium

El DRV Pnk Stadium está listo para la presentación de Messi (REUTERS).

Este domingo no solo presentarán a Messi, también se espera que el club presente a Sergio Busquets y Jordi Alba, ex compañeros de Leo en el Barcelona.

¿Por dónde ver la presentación de Lionel Messi en el Inter Miami en vivo?

La MLS se puede ver desde cualquier parte del mundo a través de Apple TV. Esta plataforma de streaming, no tan común en Argentina, es la única que tiene los derechos para transmitir los partidos de la Major League Soccer.

Las suscripciones tienen un valor de U$S 7,99 mensuales o de U$S 24,99 por lo que resta de la temporada; incluye todos los partidos de la fase regular y los playoffs. Si ya sos usuario de Apple TV tenés 7 días gratis y después se abona U$S 6,99 por mes.

¿Quienes cantan en la presentación de Messi? Los artistas elegidos por el Inter Miami

Los que si están confirmados por el momento son Abel Pintos, Paulo Londra, Tiago PZK, Camilo y Ozuna. Aunque todavía no está confirmado, se especula con que Shakira y Bad Bunny también estén en la presentación. Además, dirá presente la popular fiesta BRESH, a la cual suelen asistir artistas, deportistas y celebridades de todo el mundo.

¿Cuándo debuta Messi en el Inter Miami?

Desde que se conoció que Messi iba a jugar en el Inter Miami se puso como fecha para su debut el 21 de julio. ¿Por qué este día? El equipo que ahora dirige el Tata Martino va a enfrentar el Cruz Azul en el DRV PNK Stadium por la Leagues Cup, un torneo oficial que juegan los equipos de la MLS y la Liga MX.

Furor por Messi en la Florida (REUTERS).

El fixture del Inter Miami: qué partidos le quedan por la MLS

Inter Miami vs. Charlotte FC , por la fecha 23 de la MLS, el 20 de agosto a las 20.30

, por la fecha 23 de la MLS, el 20 de agosto a las 20.30 New York Red Bull vs. Inter Miami , por la fecha 24 de la MLS, el 26 de agosto a las 20.30

, por la fecha 24 de la MLS, el 26 de agosto a las 20.30 Inter Miami vs. Nashville , por la fecha 25 de la MLS, el 30 de agosto a las 20.30

, por la fecha 25 de la MLS, el 30 de agosto a las 20.30 Los Angeles FC vs. Inter Miami , por la fecha 26 de la MLS, el 3 de septiembre a las 23.30

, por la fecha 26 de la MLS, el 3 de septiembre a las 23.30 Inter Miami vs. Sporting KC , por la fecha 27 de la MLS, el 9 de septiembre a las 20.30

, por la fecha 27 de la MLS, el 9 de septiembre a las 20.30 Atlanta United vs. Inter Miami , por la fecha 28 de la MLS, el 16 de septiembre a las 20.30

, por la fecha 28 de la MLS, el 16 de septiembre a las 20.30 Inter Miami vs. Toronto , por la fecha 29 de la MLS, el 20 de septiembre a las 20.30

, por la fecha 29 de la MLS, el 20 de septiembre a las 20.30 Orlando City vs. Inter Miami , por la fecha 30 de la MLS, el 24 de septiembre a las 20.30

, por la fecha 30 de la MLS, el 24 de septiembre a las 20.30 Inter Miami vs. New York City FC , por la fecha 31 de la MLS, el 30 de septiembre a las 20.30

, por la fecha 31 de la MLS, el 30 de septiembre a las 20.30 Chicago Fire vs. Inter Miami , por la fecha 32 de la MLS, el 4 de octubre a las 21.30

, por la fecha 32 de la MLS, el 4 de octubre a las 21.30 Inter Miami vs. Cincinnati , por la fecha 33 de la MLS, el 7 de octubre a las 20.30

, por la fecha 33 de la MLS, el 7 de octubre a las 20.30 Charlotte FC vs. Inter Miami, por la fecha 34 de la MLS, el 21 de octubre a las 19:00

Messi va a usar la 10 en el Inter Miami.

Messi ya fue presentado en las redes sociales del Inter Miami

“Sí, muchachos. Nos vemos en Miami”, tiró Messi para ser presentado oficialmente por el Inter Miami en sus redes sociales. El astro argentino se puso la 10 de la franquicia de la Florida en un espectacular video al ritmo de Muchachos, la canción furor de la Selección Argentina en el Mundial Qatar 2022, que fue revolucionada para esta publicación.