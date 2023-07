Piden datos sobre el paradero de una joven concordiense

Si bien el pedido había circulado en redes sociales durante las últimas horas, este lunes se pudo conocer que existe una denuncia formal. Se trata del pedido de ubicación de la joven concordiense Luisina Celina Leoncino, de 24 años.

Desde su círculo familiar afirman que «desde el domingo 9 de julio» no saben nada de su paradero, a pesar de que «es alguien que es muy independiente pero tiene mucha actividad en sus redes sociales y con su celular».



La joven es de estatura media, pelo castaño claro, tez blanca, ojos marrones pero lamentablemente no se sabe qué ropa tenía puesta.

Otras versiones indicaron que fue vista el pasado jueves, aproximadamente a las 17:30 horas, en un comercio ubicado en calle Las Heras y 25 de Mayo.

«No prende el celular desde el domingo 9 de julio y no le vemos estados en el whatsapp», comentaron familiares. Subrayando además que es «mamá de dos nenes».



Este lunes, fuente policiales confirmaron que la exposición la tomó comisaría Cuarta y la remitió a la Sexta. También se pudo saber que «hace varios años que no vive con la madre, estuvo conviniendo con el padre pero no se encuentra allí».

Sin embargo, pudo detectarse que tuvo actividad reciente en su perfil de Facebook.

Por último, se indicó que personal de comisaría Sexta «está llevando adelante las averiguaciones para dar con el paradero y también se le informo a la Fiscalía sobre este Pedido de Localización».