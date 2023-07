Luisina no aparece y organizan una marcha a los Tribunales de Concordia

Como se informara oportunamente, la joven concordiense hace más de una semana que no tiene contacto con su familia. Durante las últimas horas se realizaron una serie de allanamientos pero ni la policía ni la Justicia brindan información.

Si bien ya hay una persona detenida, tras los allanamientos realizados en las últimas horas, la joven Luisina Celina Leoncino, de 24 años, sigue sin aparecer y su familia no tiene datos concretos de su paradero.

Su última conexión en las redes sociales fue a través de Telegram, el pasado 10 de julio a las 4:09 de la madrugada y – según se pudo saber – los registros aduanaeros confirman que la joven no ha salido del país, ya que el último trámite migratorio data del año 2013.



Vale recordar que la concordiense es de estatura media, pelo castaño claro, tez blanca, ojos marrones pero lamentablemente no se sabe qué ropa tenía puesta. Algunas versiones indicaron que fue vista el pasado jueves, aproximadamente a las 17:30 horas, en un comercio ubicado en calle Las Heras y 25 de Mayo.



«No prende el celular desde el domingo 9 de julio y no le vemos estados en el whatsapp», comentaron familiares a este medio. Subrayando además que es «mamá de dos nenes».



Por último y relacionado al caso, desde su círculo y desde el Plenario de Trabajadoras y el Colectivo Trabajadorxs de la Educación se convocó a la puerta de Tribunales para el miércoles 19 de julio, a las 10 horas «acompañando a familiares por la aparición urgente con vida de Luisina».



Fuente: Nada que Perder (LT 15)