Gerardo Martino y el debut de Lionel Messi en Inter Miami: «Podemos tener alguna expectativa de verlo el viernes»

Lionel Messi vive la cuenta regresiva de cara a su gran debut con Inter Miami, que podría darse este viernes cuando su flamante equipo reciba al Cruz Azul de México, por la primera fecha de la Leagues Cup.

El astro argentino, que fue presentado el pasado domingo y ayer tuvo un entrenamiento abierto, sumó la sexta práctica con su nuevo club. Una situación que ya le permitiría sumar algunos minutos, o al menos eso es lo que dio a entender Gerardo Martino, su entrenador.

«Es pronto, no estoy descartando, solamente es verlo un entrenamiento más, conversar con él fundamentalmente para ver cómo se siente y después trataré de tomar la decisión. En realidad, hoy por hoy estamos en la función de hacerlo sumar entrenamientos. Llegó muy bien, podemos tener alguna expectativa de verlo el viernes, pero no quiero apresurarme en decir algo que después no pueda cumplir«, declaró el Tata en un mano a mano con TyC Sports.

El último partido de Leonel fue con la Selección Argentina ante Australia, en el marco de la gira por Asia de la Scaloneta, hace poco más de un mes, el 15 de junio. Antes de eso, se había despedido del PSG, club en el que estuvo las últimas dos temporadas luego de su salida del Barcelona, en la derrota con Clermont Foot el 3 del mismo mes.

Gerardo Martino y el posible debut de Lionel Messi en Inter Miami

Cronograma de partidos del grupo de Inter Miami en la Leagues Cup

Viernes 21 de julio | 21:00 | Inter Miami-Cruz Azul | Drv Pink Stadium –

Martes 25 de julio | 20:30 | Atlanta United-Inter Miami | Drv Pink Stadium –

Sábado 29 de julio | 22:00 | Cruz Azul-Atlanta United | Mercedez Benz Stadium –