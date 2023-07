Luisina Leoncino: su amiga contó una charla virtual que se cortó abruptamente

Johana Betancur, amiga de Luisina Leoncino, confirmó que su última conversación con la joven desaparecida en Concordia fue el domingo 9 de julio. Contó que mantenía un contacto muy frecuente con ella pero que ese día, alrededor de las 23, la notó «cortante». Señaló que dialogaban por la aplicación cuando en un momento Luisina dejó de responder.

A las 10 de este miércoles, familiares, amigos y vecinos de la joven se dieron cita en los Tribunales de Concordia para exigir celeridad en la investigación por el paradero de la joven. También reclamaron obtener información por parte de la fiscal Julia Rovaira. La última novedad importante fue que un hombre de 44 años fue demorado, pero ningún otro detalle trascendió.

Concordia: marcharán por el paradero de Luisina Leoncino

En la marcha Betancur contó a C24N de Concordia su último contacto con Luisina: «La última vez que hablamos fue el domingo 9 por la noche por WhatsApp. Siempre charlábamos, todos los días. Ese día noté que estaba rara, nada más. Le dije que estaba un poco cortante y me dijo que andaba en algo, pero no me dijo en qué».

Enseguida, precisó: «El último mensaje con ella fue a las 23.15. Ella recibió los dos audios que le envié, pero no respondió. Al otro día a la mañana le mandé ‘hola’ y no me contestó».

En diálogo con UNO, Alejandra Miño, tía de la joven desaparecida, expresó su zozobra ante la falta de información precisa sobre el avance de la investigación. «Quien la vio por última vez fue mi sobrina Paula (NdelaR: hermana de Luisina). Hoy en la marcha posiblemente mi hermana intente hablar con la fiscal y tengamos novedades. Estamos esperando que la fiscal nos informe», refirió.

«Hasta el momento sólo sabemos que hay un detenido y que estaban chequeando las cámaras para saber sobre las empresas de remis con la que se movía Luisina, nada más», agregó la mujer.

Al ser consultada sobre la persona demorada y su relación con su sobrina, respondió con reserva: «Tenemos nuestras sospechas pero no puedo dar esa información».

Luisina Celina Leoncino tiene 24 años, de estatura media de 1.58 metros aproximadamente, pelo castaño claro, tez blanca y ojos marrones. Se desconoce qué ropa llevaba puesta al momento de su desaparición. Además, tiene tres tatuajes: unas patitas en su brazo izquierdo; en cada brazo tiene los nombres de Mateo y Lorenzo; y debajo del cuello tiene un infinito con dos nombres. Luisina se encuentra en situación de calle y es madre de dos hijos menores que no están con ella.