Kueider no dará quórum hasta que el Senado dictamine sobre tarifa eléctrica

El senador entrerriano Edgardo Kueider es uno de los tres nombres que necesita el kirchnerismo para conseguir quórum en el Senado durante la próxima sesión. Pero el legislador afirmó que no bajará a sesionar ni votará nada hasta tanto la comisión de Energía no dictamine sobre los proyectos de tarifa eléctrica que favorecen a Entre Ríos.

Kueider, junto a la puntana María Eugenia Catalfamo y el jujeño Guillermo Snopek son los nombres que el kirchnerismo espera tener sentados en el recinto durante la primera semana de agosto para aprobar, entre otros temas, la continuidad de la jueza Ana María Figueroa en la Cámara de Casación Penal. La magistrada cumplió 75 años, está en condiciones de jubilarse y requiere una ratificación del Senado para seguir en su cargo.

Pero el representante entrerriano, que faltó a la última sesión donde no hubo quórum para avanzar sobre esta cuestión, ratificó su postura. “Sigo con mi posición. No la he cambiado ni la pienso cambiar. Si no sale la ley de tarifa eléctrica, no voto nada. Ni siquiera voy al recinto”, dijo Kueider.

“Falta que me hable el Papa y no me pudieron convencer, así que ahora no me van a convencer de la nada. Si no sale la ley de tarifas, que beneficia a todos los argentinos y a las provincias productoras de energía con tarifa residencial, yo no voy”, remarcó.

“Que le pidan los votos a quien quiera. Voy a tener el respaldo de Snopeck y (Mauricio) «Camau» Espínola (de Corrientes) en esa línea. No se van a cortar solos”, sostuvo. La especulación en el Senado era que tras haberle concedido a Snopeck la intervención del PJ Jujuy por su alineamiento con la reforma constitucional de Gerardo Morales, la situación se iba a destrabar.

“Les sugeriría que activen rápidamente la comisión de Energía para poder dictaminar y así acceder a votar el pliego” de Figueroa, remató Kueider

La jueza es una pieza clave en la causa Hotesur, donde está complicada la actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.