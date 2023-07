Salieron de Colombia, en bici y con su perro Rayo, y ahora están en Concordia

Ricardo Ortíz y su compañera de viaje salieron hace más de dos años desde su Colombia natal, a puro pedal. Junto a su fiel perro Rayo, llegaron a Concordia y se quedan por un par de días.

En declaraciones radiales, Ricardo Ortíz comentó este viernes que «hoy estamos acá, en esta ciudad hermosa de Concordia, en la Plaza 25 de Mayo pero llevamos dos años y medio recorriendo toda Sudamérica en bici».

El cafetero mencionó que «hemos recorrido cinco países, lo que comprende Ecuador, Perú, Bolivia y acá Argentina; ahorita venimos haciendo el recorrido en Argentina de sur a norte y la idea es llegar a las Cataratas del Iguazú».

Lo curioso es que Ricardo viaja con su compañera, también colombiana y con un perro, llamado Rayo. «Nuestro perrito tenía un mesecito nomás de haber nacido cuando arrancamos con esto, su madre lo rechazaba entonces teníamos que darle lechita de tarro y todo esto y era como muy dependiente de nosotros; entonces decidimos no dejarlo», detalló Ricardo.

En efecto, agregó, «Rayito creció encima de la bici prácticamente y es hermoso mi perro».



El colombiano contó que cualquiera puede seguir su travesía a través de múltiples plataformas. «Nosotros tenemos un canal de YouTube, también estamos en Instagram y en TikTok, nos encuentran como Rodando por Sudamérica», informó.

Por último, mencionó que la idea es estar unos días en Concordia porque «aquí llegamos y tengo unas falencias en las bicicletas, se me han dañado y son fundamentales para continuar en la ruta; hasta que no consiga el dinero para poder repararlas no puedo continuar».

En ese marco, comentó que «nosotros le estamos apostando primero que todo a nuestras redes sociales pero también creamos y fabricamos artesanías».

Su viaje, añadió «es autosustentable, lo sostenemos por medio de la venta de pulseras y también vendemos colgantes en piedras», por lo que pidió a quién le interese «puedan adquirir mis productos y me ayuden para continuar mi viaje».

Volviendo a la estrella del viaje, dijo que «Rayo es un capo, él se porta bien, va en su canastito en la bici y la gente nos hace parar para mirar al perro o fotografiarlo».

Durante este sábado y domingo «vamos a estar en la Costanera pero el resto de la semana nos van a encontrar en la Plaza 25 de Mayo», remató el colombiano.



Fuente: Nada que Perder (LT 15)