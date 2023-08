Afirman que un precandidato a intendente de Paraná «mintió sobre su título de abogado»

El precandidato a intendente de Paraná por Juntos por Entre Ríos, Emanuel Gainza, mintió al afirmar que había completado en 2013 sus estudios como abogado en la Universidad Católica Argentina (UCA).



Tras el escándalo que se desató por la acusación de la edil Luisina Minni, Gainza fue incorporado al Registro de Graduados con fecha 19 de julio de 2023.



Recién ese día fue cuando “rindió la última obligación académica requerida para la obtención del título”, explicó a APFDigital, Roxana Puig, Directora Nacional de Gestión Universitaria del Ministerio de Educación de la Nación.

“La fecha de egreso que aparece en el registro público es la fecha en la que la persona rindió la última obligación académica requerida para la obtención del título, ya sea su última materia, su trabajo final o su tesis, lo que fuera que le sea exigible por plan de estudios”, agregó la funcionaria.

Hasta antes de esa fecha, el nombre del ex concejal no aparecía en el Registro Nacional de Graduados Universitarios (RNGU), un repositorio creado para concentrar los datos de quienes accedieron a un título universitario a partir del 2012, un año antes de la fecha que el precandidato a la intendencia había marcado como el día de su graduación: agosto de 2013.

Puig agregó que en el Registro “se carga la información una vez que el Ministerio certificó. No es un trámite que hacen las Universidades. Es algo automático que se hace por sistema una vez que la titulación está intervenida por Educación”.

Esto significa que Gainza completó sus estudios de abogado en la UCA recién el 19 de julio de 2023. Esa será la fecha de egreso que figurará cuando reciba el diploma.

El único caso en que la carga de datos queda a cargo de la Universidad es si el egreso se produjo antes del 2012, que es cuando comenzó a funcionar el RNGU en forma automática. Sin embargo, Puig aclaró. “No obstante la fecha (de graduación) es la misma, corresponde al mismo criterio” es decir al día en que rindió su última materia.

Como dato al margen, hay que mencionar que el 19 de julio era receso invernal en la ciudad de Buenos Aires, donde está la sede de la UCA donde Gainza culminó sus estudios tras haberlos iniciado en Paraná.

Antecedentes

Gainza no era abogado cuando Minni lo cruzó en Twitter. Tampoco cuando grabó el video de campaña (que luego borró) y se presentó como profesional de las leyes. Menos aún cuando dijo ser un letrado como tal al prestar declaración indagatoria ante el juez federal Leandro Ríos en la causa «Narcomunicipio”, en la que luego sería sobreseído.

El ex edil había manifestado públicamente que se recibido como abogado tras rendir Derecho Internacional Privado en el mes de agosto de 2013. “Yo no miento. Me recibí, terminé la carrera. Nunca tramité el titulo ni ejercí, porque nunca tuve la intención de trabajar como abogado”, dijo el pasado 21 de julio en los estudios de Canal Once.

Luego, mostró una captura de pantalla de la página de la UCA en la que aparecía con 49 materias aprobadas y el 100% de la carrera completada. El problema era que el programa de abogacía de la Universidad Católica vigente desde 2005 contaba con 53 materias. Faltaban 4. A los pocos días, hizo circular un supuesto certificado analítico de asignaturas aprobadas. Allí, por el contrario, la cantidad de materias que Gainza tenía aprobadas eran 60, once más que las que mostró en TV y 7 más que las del plan de estudios. Además, el documento en formato PDF no tenía sello ni firma de la UCA y tampoco figuraba su número de legajo.

Todos estos datos eran indicio de que algo ocultaba. Y que no era una “campaña sucia” de la “vieja política” que lo estaba perjudicando.