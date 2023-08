¿Hubo un llamado de Juntos por Entre Ríos hacia Francolini?

Tras las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) del pasado domingo 13, la conducción de Juntos por Entre Ríos comenzó a trazar la estrategia para las generales de octubre. Una de las acciones a implementar era un plan de seducción a los referentes del peronismo que perdieron las internas y que quedaron fuera del armado electoral del oficialismo.

Fuentes de primera línea de Juntos indicaron que habían abierto contactos con varios de estos candidatos justicialistas derrotados a pocas horas de conocerse el resultado de las urnas.

Uno de los nombres señalados fue el de Alfredo Francolini, quién terminó tercero en la primaria de Concordia, detrás de Angel Giano y Armando Gay.



“No. No existe nada. No tiene sentido. No hubo contacto con nadie”, sentenció Francolini, al ser consultado. Luego, circunscribió la versión a actitudes observadas durante la previa a las PASO “cuando decían que no me iba a presentar y luego hicieron una campaña muy sucia”. Además, dijo que luego del domingo se comunicó con los ganadores de su espacio para felicitarlos y que con el único que mantiene un diálogo permanente es con Giano.