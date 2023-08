La Policía de Entre Ríos profundiza controles para evitar posibles saqueos

“Tenemos implementado un servicio de monitoreo preventivo, pero por ahora solo hay falsas alarmas”, afirmó el jefe de Operaciones y Seguridad de la Policía de Entre Ríos, Marcos Antoniow, quien se refirió a la situaciones de Paraná, Concordia y Concepción.



El funcionario policial se refirió a la situación de la provincia en relación con situaciones de robos y violencia que se están produciendo en otras partes del país y explicó cómo se trabaja para prevenir este tipo de acciones.



“Ya desde la semana pasada hay un llamado de alerta en toda la provincia en cuanto al monitoreo preventivo de situaciones relacionadas a lo que se está dando en algunos puntos del país. En el caso de Entre Ríos no tenemos nada, hubo algunas falsas alarmas, mensajes que incluso en algunos casos ya se han bajado de las redes sociales”. Indicó que algunos supermercados contrataron servicios adicionales y en algunos casos han pedido refuerzos.



Confirmó asimismo que “ayer martes lo que hubo es el monitoreo de algunos supermercados por llamados anónimos que hubo, todos con resultado negativo. Eran llamados anónimos que hacían réplicas y que por protocolo se testean. No obstante eso, tenemos implementado un servicio de monitoreo preventivo con los móviles identificables de las comisarías jurisdiccionales, del 911 y de las áreas investigativas que andan de civil monitoreando de manera discreta la situación habida cuenta de lo que se está mostrando en algunos medios nacionales, que afortunadamente no tenemos en nuestra provincia. No quiere decir que no vaya a existir, pero sí estamos trabajando en el monitoreo preventivo de esas situaciones y por eso le pedimos a la gente que ante la duda llame pero que no entre en pánico ni psicosis por las noticias que se están viendo en medios nacionales, que incluso algunas son viejas”.



Antoniow explicó que pedido de adicionales en supermercados “se dio en la jornada de ayer en los horarios comerciales a raíz de lo que se estaba viendo en los medios nacionales” y aclaró que “se está trabajando con las Departamentales y en Paraná con 911 y comisarias jurisdiccionales en hablar con los comerciantes, explicarles la situación para tranquilizar a la sociedad”. “No quiere decir que lo que se está viendo en algunos puntos del Gran Buenos Aires no se puede dar acá, pero no tienen nada que ver con saqueos sino que son robos pirañas organizados por delincuentes; son hechos muy aislados y puntuales, esa gente son delincuentes, no lo están haciendo por necesidad”, sentenció.



“Lo que tratamos de hacer es llevar tranquilidad, como un compromiso de responsabilidad con la sociedad, con un trabajo preventivo y discreto para que la gente no se preocupe, y que la sociedad se sienta tranquila de que la policía está trabajando mancomunadamente a fin de hacer un trabajo preventivo respecto de la situación que se está viendo en los medios nacionales”, reiteró.



Sobre la situación en el resto de la provincia, Antoniow comentó: “ayer en Concordia hubo unos llamados pidiendo patrulleros en un supermercado mayorista por una convocatoria por redes que no existió; incluso algunos medios después llamaron ratificando la información porque transmitían lo que recibían sin testearlo previamente, y además en Concordia había una red social que convocaba para hoy en forma anónima sobre lo cual se puso a trabajar el área de Inteligencia Criminal y hoy esos comentarios por redes desaparecieron”.



Y agregó: “El otro hecho fue en Concepción del Uruguay por una situación que se dio con cuatro vehículos con ocupantes de la provincia de Buenos Aires a raíz de una advertencia que hizo un funcionario que salía de una entidad bancaria, pero en definitiva eran personas que habían venido el fin de semana con fines turísticos y se estaban retirando de la ciudad pero lo hacían comunicándose por handies. Eso llamó la atención por lo que se armó todo un procedimiento que terminó con estas personas identificadas, no había ninguna irregularidad más allá de esa situación. La psicosis que se creó con todo esto, llevó a que se tomara con un nivel mayor de preocupación”.



Por último, mencionó que “en Paraná hubo una situación en un supermercado de la zona oeste en donde efectivamente se corroboró por la comisaría y el 911, hubo un grupo de personas que fueron a pedir de un merendero, no les dieron nada y se retiraron. Y después hubo un caso de dos o tres personas que quisieron robar unas latas y salieron disparando. Nada que ver lo que se está viendo por televisión, la gente muchas veces está sugestionada y por eso es que salimos a aclarar las situaciones para no crear una zozobra innecesaria”.

