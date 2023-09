Bordet confía en que la unidad del peronismo llegue a Paraná y Concordia

Tras la autorización de la apertura de una urna por parte del Tribunal Electoral, se confirmó que Armando Gay se impuso en Concordia por sobre Ángel Giano y que finalmente será el candidato a Intendente de Concordia.

Tras la definición de la contienda electoral, Bordet señaló: “Por respeto a la voluntad popular y con el fin de que la interna se resuelva democráticamente, habíamos decidido mantener silencio”.

Lo dijo haciendo referencia al período transcurrido entre el 13 de agosto y el día de ayer, durante el cual fueron y vinieron presentaciones judiciales tendientes a dilucidar quién era el dueño de la victoria en el marco de unas PASO que colocó a Gay y a Giano en un eventual empate técnico (el primero terminó sacando 12 puntos de diferencia sobre el segundo en el marco de una contienda en la que votaron 97 mil concordienses).

“Fue una interna muy intensa, pero ya hay un resultado”, sostuvo Bordet y consideró que “esta instancia de esclarecimiento era muy necesaria para que se pueda avanzar en una propuesta política que nos permita tener una buena diferencia de votos en la ciudad de Concordia: vamos a tener un resultado muy favorable”.

Consultado sobre la falta de una foto de unidad entre los candidatos que disputaron la interna en Paraná y Concordia, las dos en las dos principales, Bordet respondió: “No tenga dudas de que va a haber unidad. Yo no creo en las fotos, las fotos expresan una situación particular de un momento. Creo más en una película, en algo dinámico que se sostiene con hechos reales. Estamos trabajando en eso, las fotos pasan y se olvidan, lo que es necesario construir es unidad, como lo estamos haciendo y no tenga dudas de que la vamos a lograr”.