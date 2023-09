En Concordia buscan ampliar la campaña de vacunación

La Secretaría de Salud ampliará los alcances de la campaña de concientización que se lleva adelante en los barrios concordienses para garantizar que la población pueda informarse y cumplir con el calendario nacional de vacunas. Las aplicaciones son gratuitas y se realizan en cualquiera de los hospitales y centros de salud de la ciudad.

Las vacunas del calendario nacional son obligatorias y se aplican en todas las etapas de la vida de una persona. Con esta premisa, la Municipalidad de Concordia prepara -como todos los años- una campaña de concientización sobre la importancia de la vacunación.

De manera especial, el Intendente encomendó al equipo de la Secretaría de Salud intensificar el trabajo de promoción que habitualmente se desarrolla a través de los Centros de Salud y en los operativos barriales. En este marco, se están preparando acciones de difusión e intervenciones y abordajes específicos para facilitar el acceso y movilizar la voluntad de vecinos y vecinas para vacunarse.

La directora municipal de Atención Primaria de la Salud, Ana Paula Vila, indicó al respecto que “uno de los principales problemas que observamos es que muchas personas, de todos los grupos de edades, se aplican la primera dosis de una vacuna y después no vuelven por las otras dosis”. En este sentido, “lo que queremos remarcar es que nunca es tarde para completar el calendario, que no sientan vergüenza ni nada parecido; tienen que acercarse al centro de salud más cercano y consultar sin problemas”.

En tanto, desde la coordinación de Enfermería, Carina Barboza precisó que “en los abordajes que hace el municipio a lo largo del año, detectamos que no sólo los gurises, sino muchos adolescentes, adultos y adultos mayores no tienen el calendario completo, en general por desconocimiento de que hay que seguir aplicándose vacunas; no es algo que termina a los 15 años”.

Se confirmará en breve un cronograma de acciones e intervenciones en distintos puntos de la ciudad, entre fines de septiembre y principios de octubre, con la colaboración y el trabajo articulado con organizaciones intermedias, vecinales, clubes y escuelas.

Concordia cuenta con hospitales públicos y centros de salud en diferentes barrios, a los cuales la población puede asistir en la franja horaria de 7 a 19 y solicitar la aplicación de vacunas en forma gratuita, o bien hacer las consultas sobre el calendario y las dosis que corresponden a cada etapa de la vida. Es fundamental tener a mano el carnet vacunatorio.