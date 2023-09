En Concordia también se sentirá la reducción del servicio nocturno en los colectivos

Los servicios de colectivos nocturnos del interior del país están en riesgo por la posibilidad de un corte total indefinido, el cual es impulsado por las desigualdades en el acceso a los subsidios del transporte público entre el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y las demás provincias.

Así lo adelantó a inicios de esta semana la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP), entidad que reúne a las empresas del sector, a través de un comunicado.



En declaraciones radiales, Daniel Lapalma – integrante de la Cámara de Transporte Urbano de Pasajeros de Concordia – explicó que «todas las provincias del país estamos pasando por una situación crítica y por eso se resolvió hacer reducción o suspensión de los servicios nocturnos».

A nivel local «esa medida no afecta – más allá de que nosotros adherimos – pero no afecta porque de lunes a viernes, la ciudad no tiene servicios nocturnos», agregó.

Pero, advirtió el dirigente, «si no se llega a ningún tipo de solución durante el transcurso de esta semana o la próxima, ese servicio nocturno de los días sábados sí se va a estar suspendiendo hasta tanto se normalicen un poco los ingresos de las empresas».

En ese contexto, aclaró que en Concordia, durante la semana, «no tenemos ese nocturno, que es el servicio que arranca a las 23 horas y termina a las 5 de la mañana». Cosa que sí se realiza durante los sábados.

Según Lapalma, esta medida «se tomó para tratar de no afectar tanto a los pasajeros y porque el servicio nocturno es el que más pérdidas genera, al no tener la cantidad de pasajes como para justificarlo».

Es más, graficó, «cualquier boleto – por más que sea 140, 150 o 180 pesos – no alcanza para cubrirlo porque tendrías que estar cargando a razón de tres pasajeros por cada kilómetro que recorres como para poder llegar verdaderamente con los costos».

Con todo, la decisión es «tratar de destinar los recursos que tenemos, los ingresos que tenemos por tarifa y subsidios, a las horas picos de día o a las horas donde realmente tenemos pasajeros», argumentó.



El dirigente adelantó que la medida comenzará «el 1 de octubre, que es domingo, por lo que su efecto en la ciudad de Concordia se notaría recién el sábado 7 de octubre».

De todas maneras, subrayó, «espero que para esa fecha, más allá de todas las conversaciones que hay casi que de forma diaria, ya se haya llegado a una solución y podamos andar».

En ese sentido, fue categórico, «si la medida se levanta a nivel nacional, nosotros volvemos con el servicio; si no arrancamos el sábado 7 con esta decisión».

Por último, informó que el pasaje nocturno en la ciudad «lo hace solamente las líneas 5 y 7 y la demanda no es importante». Pero, remató, «son servicios que se hacen desde hace un tiempo y se pueden llegar a mantener cuando las cuestiones están normales; ahora las cuestiones están difíciles, los recursos son escasos, el subsidio está fijo y no ajusta por inflación».



Fuente: Nada que Perder (LT 15)