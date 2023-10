El decano de la Facultad de Ciencias de la Salud apuntó contra las propuestas educativas de Milei

Así lo expresó Aníbal Sattler, en cuanto a las propuestas sobre educación del candidato a presidente del sector libertario.



Luego de la presentación de la VIII Jornada Provincial de Personas Mayores, que se llevó a cabo el miércoles pasado en el decanato de la Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud (FCVyS) de la Uader, el decano de la facultad, Aníbal Sattler fue consultado sobre las propuestas de educación del sector de La Libertad Avanza.

En este contexto, Sattler consideró que “la educación pública se ve amenazada”, resaltó que la misma “es un orgullo en toda Latinoamérica” y destacó el desarrollo del sistema científico-tecnológico argentino “que genera aportes y trabaja para el desarrollo nacional”.

Además, el ex rector de la Uader calificó las propuestas del sector libertario como “una firma que sentencia a la educación y va en contra del desarrollo de la nación”.

“Cuando escucho hablar de vouchers, mercantilización de la educación y otros aspectos me preocupa; me asusta y me preocupa mucho porque de alguna manera estamos hipotecando el futuro de nuestros jóvenes y niños”.

A su vez, Sattler resaltó: “Nosotros vamos a defender la educación pública, la universidad pública y los que somos formadores en salud, también vamos a abogar siempre la salud pública”.

“Cuando hay voces que dicen que las universidades están vacías y que no tienen estudiantes, los invito a que vengan a esta facultad de lunes a sábados a recorrer las aulas donde tenemos una cantidad de alumnos es cada vez más creciente”, señaló el decano.

A su vez, Sattler destacó que “hay pruebas y números que pueden demostrar que la universidad pública está habitada; además es un espacio de transformación para aquel que pasa, cambia para siempre”.

Por último, el ex rector de la Uader reflexionó sobre su experiencia personal: “A mí la universidad pública me permitió ser quién soy hoy, hice todo mi trayecto educativo lo pasé en instituciones públicas y me recibí en la Facultad de Ingeniería de la UNER”.