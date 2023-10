Massa en Concordia: «Acá está el motor de la esperanza para construir una Argentina fuerte, con trabajo y producción”

El candidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa, visitó este jueves la ciudad de Concordia y en horas de la tarde encabezó un acto junto al gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet y los candidatos del frente Más para Entre Ríos: el postulante a la gobernación, Adán Bahl y a la intendencia de Concordia, Armando Gay.



“Tenemos que dar vuelta una página y empezar a recorrer una nueva etapa de la Argentina, aprendiendo de los errores y de los dolores, pero sobre todas las cosas abrazados a ese motor enorme que cada uno de ustedes me fue transmitiendo hoy: la esperanza de construir un país fuerte, sólido, con trabajo, con producción, con educación pública”, dijo Massa en el palco emplazado sobre el predio del templo Evangélico.



El candidato a presidente por Unión por la Patria, durante su discurso, valoró positivamente la gestión de Bordet e instó a los entrerrianos a continuar por la senda del desarrollo y la producción. Y en ese sentido manifestó que “ese camino que necesita cada rincón de Entre Ríos, cada municipio y la provincia en su conjunto, tiene un solo hombre y un solo nombre que lo puede seguir adelante, por eso les pido que el 22 de octubre, entre todos, construyamos el triunfo de Beto Bahl”.



Massa dedicó un párrafo especial para dirigirse a las mujeres entrerrianas y manifestó que “en la urna este 22 de octubre se juega el destino de miles de jubilados entrerrianos, se juega si van a tener el programa de medicamentos gratuitos frente aquellos que dicen que los jubilados son un número. Se juega el futuro de la universidad de cada uno de sus gurises, se juega si los chicos van a la escuela con una notebook, porque profundizamos el Conectar Igualdad o van con un arma porque se legaliza la venta y el terror”.Adán Bahl, candidato a la gobernación por Más para Entre Ríos, agradeció la presencia de Massa e invitó a los concordienses y a los entrerrianos “a militar en estos últimos días como sabemos: con tranquilidad, con respeto y con amor, no como está haciendo una oposición desesperada porque los números le dan cada vez peor”.



Por otra parte Bahl destacó que “tenemos que estar orgullosos de nuestro candidato, un hombre que le puso el pecho a las turbulencias para defender a la patria y que propone para la Argentina progreso, desarrollo y trabajo, desde una mirada federal, que es lo que necesitamos los entrerrianos”.



El actual intendente de Paraná valoró que “estamos ante una extraordinaria oportunidad: Gustavo (Bordet) nos deja una provincia ordenada y en marcha. Y hoy el mundo demanda lo que Entre Ríos tiene para ofrecer: alimentos, talento e innovación. Con todo nuestro equipo y Sergio Massa presidente, vamos a hacer que estas circunstancias se transformen en desarrollo real y sustentable”, finalizó Bahl.



En tanto que el mandatario entrerriano y candidato a Diputado Nacional, Gustavo Bordet afirmó que “una vez más, Sergio Massa demuestra que es la única persona que puede lograr la unidad que necesita la Argentina para desarrollarse definitivamente. Es una persona con firmeza y convicción, con visión de futuro, que apoya a la producción de nuestro país y a las provincias. Su visita a Entre Ríos es un gran impulso para que junto con Beto Bahl podamos dar un salto de calidad e ir por más”.



“Este es el camino para poder dar vuelta la página en la Argentina, y no caer en el salto al vacío que están proponiendo los otros. Con Sergio (Massa) y con Beto (Bahl) le vamos a brindar seguridad y previsibilidad a los argentinos y en especial a los entrerrianos. Unión por la Patria y Más para Entre Ríos representan la producción, la industria, la creación de trabajo, la educación pública de calidad y la unidad nacional”, agregó Bordet.



Por su parte, Armando Gay, candidato a intendente de Concordia por Más Para Entre Ros, destacó que “la visita del candidato a presidente Sergio Massa pone a Concordia en un escenario preponderante, remarca la gran importancia y valor que tiene el resultado eleccionario de esta ciudad para Entre Ríos y Nación”.

Así que “todos los entrerrianos y entrerrianas vamos a caminar a la par para tener un contundente triunfo de la producción, de la educación, de la industria y el trabajo».



«Obviamente, como concordiense, daremos un Salto Grande, un paso significativo en nuestra historia”. En este sentido, “vamos a poner a Concordia definitivamente en la senda de la inversión con empleo, del desarrollo con inclusión y de un futuro en base a la educación y la fuerza de cada vecino de la ciudad”, afirmó.



El intendente de Concordia Enrique Cresto, en tanto, agradeció la visita de Sergio Massa y dijo que «es la mejor garantía de un futuro próspero para nuestra ciudad”. Además, sostuvo que “Concordia va a jugar un papel determinante, como lo ha hecho durante toda su historia, para garantizar el triunfo en las urnas de Adán Bahl para la gobernación y contribuir al triunfo de Sergio Massa para la presidencia”.



También fueron parte del acto la Diputada Nacional y candidata a senadora provincial, Mayda Cresto, la candidata a Vicegobernadora, Claudia Monjo, la Vicegobernadora y candidata a diputada, Laura Stratta, el presidente de la Cámara de Diputados, Angel Giano, el candidato a Diputado Nacional Guillermo Michel y la candidata a diputada provincial Mariel Avila. Además estuvieron presentes candidatos y dirigentes de toda la provincia.

Relacionado