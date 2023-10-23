UNA BUENA ELECCIÓN DE MILEI Y BULLRICH EN ENTRE RIOS FACILITO EL TRIUNFO DE FRIGERIO

23 octubre, 2023 0:45
ES EVIDENTE QUE MASA NO LOGRO CAPTAR EL VOTO DEL VECINO ENTRERRIANOS CON TANTA FUERZA COMO EN EL RESTO DEL PAIS, LO QUE LLEVO A UN TRACCIONAMIENTO DE LOS CANDIDATOS TERRITRIALES COMO FRIGERIO Y LOS INTENDENTES DE FEDERACIÓN Y GUALEGUAYCHU DONDE BULLRICH COSECHO MÁS VOTOS PORCENTUALMENTE QUE EL SU PERFORMANCE NACIONAL.
ALGO SIMILAR SUCEDIÓ CON EL CANDIDATO DE LLA, JAVIER MILEI QUE SE ALZO CON LOS DEPARTAMENTOS DE COLON, GUALEGUAY, VICTORIA Y TALA, LO QUE OBVIAMENTE NO AYUDO A TRACCIONAR LOS VOTOS EN FAVOR DE CANDIDATOS LOCALES Y EL CANDIDATO A GOBERNADOR DE MAS POR ENTRE RIOS.
SEGÚN LAS CANDITATURAS NACIONALES, PROVINCIALES Y MUNICIPALES ASÍ QUEDÓ EL MAPA DE LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS
PRESIDENTE:
GOBERNADOR