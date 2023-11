La escuela República de Entre Ríos vuelve a las asambleas por «falta de soluciones»

La directora de la institución, Amalia Herrera, contó este martes que «lamentablemente podemos decir que no hay soluciones porque no tenemos respuestas».



En declaraciones radiales, recordó que «nosotros desde el año pasado tenemos una obra en funcionamiento, la continuamos pero en la parte de garantías porque tenemos un informe técnico de la Zonal de Arquitectura donde hay cuestiones que no se hicieron o no se hicieron de manera correcta». Por ejemplo, citó, «el tema de las canaletas, por lo cual nosotros tenemos presente ingreso de agua masiva en aulas y en otros sectores de la escuela».

Según Herrera, «la empresa se hizo presente una tarde, realizó pintura sobre el óxido de las canaletas, es lo que nosotros pudimos observar por lo que eso nos llevó a pedir nuevamente un informe técnico para ver las condiciones en que habían quedado esos arreglos por garantía». Sin embargo, detalló, «esto lo estamos solicitando desde el 6 de octubre y a la fecha no tenemos respuesta alguna».

Es más, confió la directora, «no sabemos al momento si la obra se dio por finalizada, no sabemos si son los arreglos por garantía, ellos piensan que están terminados, no tenemos ningún tipo de respuesta y la obra no quedó bien».



Con todo, durante este miércoles, 1° de noviembre, «nos convocamos en asamblea con la comunidad educativa para poder acercar toda la información a nuestro personal, a las familias y así poder encontrarnos y tomar decisiones en conjunto», explicó Herrera.

En ese contexto, comentó que la incertidumbre hace que se frenen «inicios de otros expedientes porque la escuela tiene otros pedidos de arreglos y hasta que este expediente no se finalice, no se cierre, no se puede iniciar otro».

Por último, comentó que se trata de «una obra que insume 10 millones de pesos al año pasado, es dinero de la provincia que hoy, por ejemplo, a nosotros nos queda con aulas donde ingresa agua». Y subrayó que los trabajos los lleva adelante «la empresa Coronel».



