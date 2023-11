Comerciantes de la Costanera criticaron el manejo de la creciente que hace Salto Grande

Mario Doval, comerciante gastronómico de la Costanera de Concordia, detalló la difícil situación que están padeciendo.

En declaraciones radiales, el comerciante local comentó que «para nosotros es una situación muy complicada porque es justo la mejor época y estar sin trabajar es difícil para quiénes vivimos de esto y tenemos personal que hacernos responsable, tenemos que pagarles a los chicos».

Además, «todo lo que se pierde, los daños que se producen y más que nada, no poder trabajar», lamentó. Subrayando que, en su caso personal, «tuve que sacar todo desde el lunes 23 de octubre, cuando nos informaron desde Hidrología de Salto Grande que el río iba a llegar a 14.50».



En ese contexto, Doval recordó que «el agua nunca llegó a los 14.50, después como corrigieron dijeron que no iba a llegar a 14 y bueno nunca pasamos los 13.50 o 13.60 que tuvimos».

A su entender, es increíble que «otra vez de vuelta vemos que estamos inundados con anticipación». Es que, argumentó, «nosotros tenemos bien en claro que estamos en la corriente del Niño y que va a haber muchas precipitaciones». Pero, objetó, «los que no tienen bien en claro son esta gente que manejan el agua porque vamos a pasar los 10 días que estamos afuera y el Lago nunca pasó los 34 metros».

Dicen «estamos esperando el agua pero ya llevan esperando casi 10 días y si seguimos pensando de esa manera, en algún momento va a llover seguro», criticó.



Para el comerciante local, quiénes manejan la represa «largan el agua y punto; no solucionan nada». Es más, mencionó, «si viene mucha agua la van a largar, igual como lo hicieron en 2015, como lo hicieron en 2017, como lo hicieron en 2019».

En ese sentido, Doval denunció que «ellos tienen que manejarse en un límite de agua de 35 metros en el Lago porque no quieren cargar más el embalse de ese nivel para no tener que pagar automáticamente a los campos de aguas arriba».

El planteo es que, mientras en esa zona se inauguran playas, con un embalse que no llegó a los 34, «hace varias semanas largaron el agua acá y anularon la Costanera de Concordia, haciendo evacuar a 300 familias».

El referente del sector aclaró que respeta «los conocimientos de esta gente de Salto Grande pero si yo tengo las medidas todos los días del Lago, nunca pasó los 34 metros, eso quiere decir que me está sobrando un metro pero mientras nos tienen inundados acá abajo».

Es más, remató, «si vos me llevás el río a 12:30 metros no inundás a nadie, aguantalo con el Lago pero si vos me bajás el embalse y me largás el agua para acá abajo, me estás inundando y nunca llega el pico».



Fuente: Nada que Perder (LT 15)