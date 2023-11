En pleno recital, los Fundamentalistas en Paraná llamaron a no votar por Milei

El sábado por la noche, Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, la banda que acompañó al Indio Solari en su etapa solista, llevó a cabo un recital en el complejo de la Toma Vieja, en Paraná. Allí asistieron miles de personas de todo el país.

En este marco y a mitad del show, el guitarrista Baltasar Comotto expresó que «no es momento para tibiezas, tomamos la posta de la generación anterior e intentar que esto no vuelva a ocurrir antes que sea demasiado tarde”.

Comotto resaltó que “nada bueno sale del odio ni se construye con una motosierra”. Y destacó que “solamente e históricamente el amor es lo que construye y fortalece, eso que queremos para todos”.

Por último, el guitarrista cerró su discurso: “¡Qué viva el amor, la hermandad y la Argentina, carajo!”.



La banda

Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado es la banda que acompañó al ex cantante de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, Indio Solari, durante su etapa solista desde el año 2004. Aunque el ex redondo no cante más en vivo por temas de salud, su banda continúa con su legado.

El grupo musical está compuesto por: Baltasar Comotto y Gaspar Benegas como guitarristas principales, Fernando Nalé en el bajo, Pablo Sbaraglia en teclados, Ramiro López Naguil en la batería, Sergio Colombo en el saxo, Miguel Ángel Tallarita en trompeta y el coro formado por Déborah Dixon y Luciana Palacios.

Cuenta además con el trabajo de Julio Sáez como mánager del grupo, Axel Lang y Emanuel Sáez como tecladista y guitarrista de apoyo en vivo.