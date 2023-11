Trabajadores y estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la UNER llamaron a no votar a Milei

A 39 años de la creación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) estudiantes, graduados, personal de servicio y administrativos, docentes y vecinos se manifestaron a través de un documento en defensa de la Educación Pública Argentina. El mismo fue titulado: “No votamos a Javier Milei y Victoria Villarruel”.

A continuación el documento:

“Los abajo firmantes, integrantes de la comunidad educativa de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Entre Ríos (estudiantes, graduados, personal de servicio y administrativos, docentes) nos manifestamos en defensa de la Universidad Pública Argentina como instrumento para el desarrollo de un país más justo, libre y soberano”.

“Como lo hicieron los que nos antecedieron en distintos momentos de la historia de nuestro país, es necesario luchar por mantener vivas las ideas que plasmaron un sistema educativo público que incluye la UNIVERSIDAD con ingreso libre y no arancelado”.

“Por nuestras aulas pasaron y pasan jóvenes de distintos lugares de nuestra patria y de países vecinos, la existencia de la Universidad Nacional de Entre Ríos ha posibilitado que los/as hijos/as de trabajadores puedan acceder a formarse como profesionales. Nuestros graduados y graduadas se desarrollan en diversas empresas, también forman nuevas, desarrollan productos e investigan en la búsqueda de nuevas soluciones, facilitan la incorporación de tecnologías en el ámbito de la salud público y privado, diseñan y producen tecnología en Argentina, como así también se insertan exitosamente en empresas e institutos científicos y tecnológicos de otros países del mundo”.

“Entendemos que las UNIVERSIDADES son instituciones que, junto a otras organizaciones del sector público y privado, forman parte de las herramientas para brindar soluciones a los problemas que tenemos como sociedad”.

“Las propuestas de Milei van en contra de la construcción de un pueblo solidario dónde las necesidades y los sufrimientos de los demás nos interpelan, no contemplan medidas razonables para atender las necesidades de alimento, tierra, techo y trabajo que hoy padecen millones de Argentinos, ni modernizar las organizaciones con las que cuenta el Estado Argentino (Conicet, INTI, INTA, CONAE, Universidades Públicas)”.

“La educación y la salud de nuestra sociedad no se mejorará con cierres, ajustes o privatizaciones de las desfinanciadas y precarizadas instituciones que tenemos. Tampoco se logrará reprimiendo el derecho a reclamar o entregando el patrimonio nacional a cambio de más hambre, desempleo y sufrimiento para el pueblo Argentino”.

“Las ideas de Milei en materia de ajuste del estado no son nuevas para los Argentinos, lo novedoso de sus propuestas son la destrucción total de nuestros sistemas de educación, salud, ciencia y tecnología. Por lo antes mencionado y en defensa de los bienes comunes llamamos a no votar la fórmula presidencial de Javier Milei y Victoria Villaruel”.

Firmas hasta el sábado 11 de noviembre:

Ciudadano/a que comparte el llamado a no votar a Milei-Villarruel en defensa de la Educación y la Salud Pública

