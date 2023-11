Carta Abierta: Soberanía, Democracia y Unidad Nacional con Massa como Presidente

Jose Luis Almiron

noviembre 16, 2023

A 40 años de la recuperación democrática, es imprescindible fortalecer las instituciones y garantizar el respeto a los derechos adquiridos por leyes.

Defender la democracia significa defender los derechos de los trabajadores, de los comerciantes, de los jubilados, defender el derecho a la salud y a la educación pública, y construir una sociedad más justa con más respeto y menos violencia.

Por el proyecto de país con inclusión, con eje en el trabajo y el desarrollo económico e industrial, con soberanía política y con más oportunidades para el pueblo argentino, que representa la fórmula de Sergio Massa y Agustín Rossi.

Con Massa viene la Argentina del diálogo, la construcción de consensos y la unidad nacional.

Convocamos a todos los concordienses a decir no al modelo de especulación financiera, deuda, ajuste y enajenación de los recursos naturales que representa Javier Milei.

Este domingo 19 de noviembre, votamos Sergio Massa Presidente de la unidad de todos los argentinos.

Ángel Giano (Presidente Cámara de Diputados de Entre Ríos, ex pre candidato a Intendente), Alfredo Francolini (Viceintendente y Presidente Concejo Deliberante de Concordia, ex pre candidato a Intendente), Eduardo Asueta (Vocal de Cafesg, ex pre candidato a Intendente), Luis Benedetto (Presidente CTM Delegación Argentina), Néstor Loggio (Diputado Provincial), Walter Doronzoro (Secretario General UOCRA Entre Rios), Gustavo Díaz (Secretario Gremial nacional de La Bancaria), Fernando Barboza (ex Jefe de Gabinete y ex Secretario de Desarrollo Social de la Municipalidad), Daniel Cedro (Concejal, Frente Entrerriano Federal), Julio Roh (Secretario General UTHGRA Concordia), Alberto Zadoyko (Jefe ANSES UDAI I, ex precandidato a Senador), Mariano Giampaolo (abogado, ex Concejal), Miguel Stegbañer (docente, miembro de la CTA), Mario Imaz (médico, ex Secretario de Salud y Desarrollo Social de la Municipalidad),

Diego Lascurain (Jefe ANSES UDAI II Concordia), Ramón De León (Presidente de CECIMER – ex Combatientes de Malvinas), José Cáceres (Director Hosp. Felipe Heras – Coordinador General Dirección de Emergencias Sanitarias de Entre Ríos), Fabiana Leiva (médica, ex pre candidata a Viceintendenta), Lía Solís (Concejala), Marcelo Silva (ADUT Asociación Docentes Universitarios Tecnológico), Cristina Guitar (Concejala), Walter Cáceres (Secretario General UATRE Concordia), Alicia Maldonado (Concejala), Leandro Pereyra (Secretario General Sadop Regional Noreste), Ramiro Garcia (Sindicato Telefónicos), Julio Rasetto (FAGDUT), Ramón Cabrera (movimiento SURGE), Lucía Trinidad (Secretaria General ATSA,), Sebastian Ava (La Fraternidad), Carlos Sotelo (Secretario General UPCN Concordia), Oscar Imbelloni y Leonardo Larroca (agrupación social Seremos Más), Cristina Salas (ex Concejal), José Luis Rodríguez (Presidente Codesal), Leandro Trupiano (referente provincial de Corriente Peronista 13 de Abril, Jefe de Políticas Sociales PAMI UGL XXXIV), Facundo Pizzini (GESTARA Entre Ríos), Rubén Salamone (Asociación Civil Arandú), Juan Rodriguez (Presidente del Centro de Estudiantes de UTN Concordia), Maximiliano Acevedo (Presidente Partido Vecinal Entre Vecinos), Diego Labeque y Facundo Ruiz Díaz (Juventud Peronista Concordia), Alejandra Enrique (militante social, secretaria de Prensa de ATE Concordia), Héctor Strassera (médico, ex Senador Provincial), Leonardo Schey (ex Presidente de la Cámara Entrerriana de Turismo), Marcela Sbresso (Coordinadora zonal de Desarrollo Social y Comedores), Yanina Barbona (integrante del equipo de Desarrollo Social), Alejandro Marcone (congresal AGMER, director escuela secundaria 20), María Inmaculada Soto Denis (psicopedagoga, ex Concejala), Paola Ruiz Díaz (ex Concejala), Victor Rodriguez (militante social), Guillermo Álvarez (empleado publico, militante político), Silvia Fernández (militante política), Candelaria Cracco (ex precandidata a Concejala), Ana Lía Graces Piegas (profesora), Ulises Barreto (ex precandidato a Concejal), Juan Pablo Portugau (ex subsecretario de Comunicación de la Municipalidad), siguen las firmas…