Tras las felicitaciones de Massa, Javier Milei es el ganador de las elecciones 2023

Habló Massa, antes de la difusión de los datos oficiales: «Obviamente los resultados no son los que esperábamos. Me he comunicado con Javier Milei para felicitarlo y desearle suerte porque es el Presidente que la mayoría de los argentinos eligió para los próximos cuatro años».

El candidato presidencial de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, reconoció hoy la derroita en el balotaje frente al postulante de La Libertad Avanza (LLA); Javier Milei, a quien llamó para felicitarlo.

Desde el búnker de UxP en Chacarita, Massa planteó que «fue una campaña difícil, que en algún momento tuvo tintes ríspidos» que «ojalá Argentina abandone y el valor de la convivencia democrática y el respeto por el que piensa distinto se instalen para siempre».

