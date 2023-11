Bordet llamó a defender la universidad pública e inauguró el campus de la UADER

“Estamos inaugurando la primer etapa del campus de la Uader. Se ha terminado toda la parte infraestructura-edilicia, que son alrededor de 1.500 metros cuadrados con una inversión de casi 400 millones de pesos que ha desembolsado íntegramente la provincia”, remarcó el mandatario al dar cuenta de la obra.

Según expresó el concordiense «esto significa, además del salón de usos comunes, 14 aulas donde se van a dictar las clases”. Además, destacó que “está en pleno proceso la segunda etapa que ya está muy avanzada. Con lo cual la Uader va a tener un edificio propio en un lugar realmente muy lindo para poder desarrollar las currículas, porque está en una zona parquizada”.



Fondos



Por otro lado, Bordet indicó que “desde la provincia hemos transferido ya a la Universidad -hace un par de meses- la partida necesaria para el equipamiento”. Es decir, “que la universidad está en pleno proceso de compra para el equipamiento con lo cual el año que viene aquí se podrían desarrollar las clases”, sostuvo.

El mandatario provincial reiteró que tiene «un profundo compromiso con la Universidad Autónoma de Entre Ríos, fui parte de la casa de estudios y se luchó mucho para poder tener este espacio, este campus propio. Estamos dando un gran paso. Lo hicimos con fondos provinciales, en un gran esfuerzo, porque entendemos que la universidad pública debe sostenerse”.

Párrafo seguido, expresó su deseo para la segunda etapa de la obra que está en pleno proceso de construcción que “pueda seguir y no se detenga porque nuestros estudiantes en Entre Ríos merecen la mejor calidad educativa”, indicó.



Estudios



Bordet destacó la “gran oferta educativa” que tiene la Uader “que hace que muchos jóvenes puedan encontrar acá en la provincia una carrera para seguir estudiando y no tengan que migrar a otro lugar, o lo que es peor a veces, no puedan tener la oportunidad de avanzar en un estudio universitario”.

En ese contexto, acotó que «este edificio sin duda va a albergar el año que viene a muchos jóvenes y van a poder desarrollar sus actividades universitarias en un lugar apropiado”.

Luego se refirió a la magnitud e importancia de la obra y puntualizó que el edificio «ha insumido casi 400 millones de pesos, hemos transferido casi 30 millones de pesos para el equipamiento y, además, hemos puesto dinero y mucho corazón en el Uader».

Respecto a las actividades anexas que podrán realizarse en el Campus Universitario de la Uader, Bordet destacó la realización de deportes para los estudiantes y toda la comunidad.

“Es un predio muy grande, muy amplio, y la universidad tendrá el día de mañana espacio para crecer. Queremos que la Uader siga desarrollándose y dándole la posibilidad a cientos de jóvenes de seguir estudiando en la provincia. Este compromiso, que tengo desde siempre con la Uader, lo voy a ratificar en el lugar que me toque en la Cámara de Diputados para defender la universidad pública. Es una gran oportunidad de desarrollo para nuestros jóvenes”, declaró.

Acompañaron, el ministro de Planeamiento, infraestructura y Servicios, Marcelo Richard y su par de Gobierno y Justicia, Rosario Romero; el diputado nacional, Marcelo Casaretto; y la presidenta de la Fundación Iapser, Mariel Ávila.



La obra



Según se detalló oficialmente, la obra está ubicada entre las calles Paracao al norte, Sarobe al sur, General Espejo al este y la continuación de Tomás Guido al oeste, en la ciudad de Paraná. La segunda etapa comprendió la finalización de 14 aulas, dos de las cuales se destinarán provisoriamente a tareas administrativas.

La obra, que demandó 393.886.729 pesos del Tesoro provincial y fue ejecutada por la firma Antolín Fernández, comprende una superficie cubierta de 1.498 metros cuadrados y 1.086 metros cuadrados de expansiones y veredas. Consistió en la terminación del edificio de aulas de la Uader que tenía sólo la estructura de hormigón armado.

En esta segunda etapa se continúo con la obra gruesa y terminaciones de 14 aulas, la conformación de dos halls de ingreso y las superficies de circulación en planta baja y alta; los núcleos de circulación vertical compuestos por dos escaleras y un ascensor; y dos grupos sanitarios incluyendo baños para discapacitados en ambos niveles. Además se conformaron los sectores de expansiones exteriores situados en las zonas aledañas.

También incluyó la ejecución de las circulaciones horizontales en planta baja y alta, que vinculan sendos ingresos y distribución, dos núcleos verticales (dos escaleras y un ascensor) y dos grupos sanitarios incluyendo los baños para personas discapacitadas, uno en cada nivel.

El proyecto se completa en esta instancia con la ejecución de las expansiones situadas en las aéreas de los ingresos.