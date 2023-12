Cuatro médicos concordienses involucrados en una causa por falsificar “pensiones por discapacidad”

En febrero de este año, por orden del Juzgado Federal de Concordia, personal de GOIP dependiente del Escuadrón 4, iniciaron tareas de investigación en el marco de una causa por la adulteración de certificados médicos y documentos oficiales para realizar trámites para pensiones no contributivas por invalidez.



La organización se dedicaba a falsificar certificados médicos, inscribir a ciudadanos que no tenían problemas de salud o no cumplían con los requisitos para recibir ese beneficio estatal.



Durante 10 meses, los uniformados reunieron información, realizaron tareas de campo, efectuaron búsqueda en distintos bancos de datos y lograron identificar a “punteros barriales”, personal médico y líderes de la organización.



Se pudo constatar que hay gente que estuvo recibiendo mes a mes dicha pensión y otras personas que estaban con sus carpetas en trámite.

Ayer, en horas de la mañana, los gendarmes efectuaron 20 allanamientos en domicilios particulares en Concordia (excepto uno que fue en la localidad de Aldea Brasilera y en Concepción del Uruguay) y las inspecciones de un organismo estatal y una organización de asistencia y servicios para personas con discapacidad.

Como resultado de las pesquisas, los funcionarios hallaron documentación de interés para la causa (libros de actas, prescripciones médicas, comprobantes de pago y transferencias, certificados de evaluación de discapacidad, entre otros documentos), 4.447.110 de pesos, armamento (cuatro rifles, tres revólveres y 195 municiones de distintos calibres), dosis de cocaína, marihuana y tres plantas, 28 celulares, 18 computadoras, pendrives y otros dispositivos con información.

Por disposición del Magistrado interviniente, Gendarmería detuvo a cuatro ciudadanos y nueve quedaron supeditados a la causa.



La maniobra habría generado una defraudación al Estado multimillonaria, pero cuya magnitud logrará determinarse con el avance de la causa y el análisis de la nueva información recolectada a partir de los allanamientos y los pedidos de informes realizados por la Jueza Federal.

Con respecto los médicos que habrían intervenido en el proceso se constató, a partir del análisis de las intervenciones telefónicas dispuestas y las tareas de investigación llevadas a cabo por la GNA, la posible participación de cuatro reconocidos galenos de la ciudad de Concordia, cuyas identidades no fueron reveladas por los investigadores y sin que se descarte la intervención de otros aún no individualizados.

A partir de las medidas se secuestró documentación vinculada con el otorgamiento de pensiones, anotaciones de interés, sellos de profesionales médicos, celulares, pen drives, notebooks, impresoras, armas de fuego, marihuana y cocaína –otorgándole intervención a la justicia provincial por los hechos relativos a su competencia- entre otros elementos de interés.