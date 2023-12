Barbie Vélez sorprendió en redes al contar su accidente estético y mostró que su piel quedó de varios colores

Barbie Vélez es una gran artista. Siguiendo los pasos de su madre Nazarena, logró hacerse un lugar en el mundo de las celebridades argentinas y, de esta manera, resaltar entre las celebrities. Para eso, Barbie se encarga de cuidar a pleno su piel y su cuerpo en general.

Suele mostrar sus skincare routines en su cuenta personal de Instagram, además de realizarse bronceados para mejorar su apariencia. Este proceso fue el determinante para que Barbie tenga una anécdota de la cual reírse y revelar en sus historias durante este jueves 14.

Qué le pasó a Barbie Vélez

Resulta que la actriz necesitaba hacerse un “sopleteado” para broncearse y lucir espléndida, como es habitual. Tanta mala suerte tuvo, que su color de piel en los brazos, quedó bastante distinto al de su rostro y el resto de su cuerpo.

Sin dudarlo, lo contó en sus redes sociales. “Bueno, la cuestión es la siguiente. Me fui a broncear, a sopletearme, para tapar un poco estas ojeras, esta cara de zombi… miren la diferencia. No, no, no, no. ¿Ustedes entienden la diferencia? Y no saben lo que son las piernas”, explicó mediante un video en el que mostraba su intento fallido de bronceado.

Barbie Vélez luego aclaró que fue su culpa. “Quedé de todos los colores chicos, un papelón. En mis piernas estoy, básicamente, naranja. Igual, fue mi culpa”, reconoció. “La chica primero me dijo que me haga un color más clarito. Y yo, por miedo a que no se me note, dije ‘No, no, haceme uno más fuerte’”, confesó.