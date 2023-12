Barby Franco le respondió a Charlotte Caniggia tras acusarla de haber estado acomodada en Stravaganza: «Alta ganza»

Charlotte Caniggia apuntó duramente contra Barby Franco al recordar su paso por Stravaganza, el show que dirigió Flavio Mendoza durante muchos años.

En esta oportunidad, el coreógrafo se encontraba reemplazando a Ángel de Brito en el jurado del Bailando 2023 (América) cuando le propuso a la mediática ser parte de alguna de sus obras. Entonces, reflexionó sobre la participación de la esposa de Fernando Burlando: «Una vez fui y dije ‘¡Que chota! ¡No hizo un carajo!’. Se hacía la linda y se tocaba el pelo, y estaba como en un aro girando y eso lo hace cualquiera».

Entonces, entre risas, el padre de Dionisio le retrucó: «Más o menos lo que hiciste vos ahora». «Claro, pero por lo menos yo estoy acá por mi. Ella porque el marido pone plata», acusó duramente causando sorpresa en Flavio, quien le consultó: «Pero, ¿vos no sos amiga de Barby?». «No, no es mi amiga. Es amiga de Pampita», sentenció.

“Entonces que le devuelva la cartera Louis Vuitton que le dio para que vaya a ensayar cuando bailaron juntas”, lanzó Carolina Ardohain muy molesta por las declaraciones que estaba haciendo sobre su amiga. Sin embargo, Charlotte lo negó: «A mi no me dio nada, querida. Es más, nunca la vi con una cartera de marca».

«Pero en Carlos Paz tomábamos shots con ella en la casa», insistió Mendoza sobre la relación entre la hermana de Alex y Barby. “Pero una vez fui a la casa, acá no vengan a hacerse los amigos». Y concluyó: “Una divina pero no hace un carajo en Stravaganza”.

Qué le dijo Barby Franco a Charlotte Caniggia tras sus declaraciones

Barby Franco estuvo presente en Intrusos (América) y le respondió a Charlotte Caniggia sus acusaciones sobre el paso de la influencer por Stravaganza.

«Me re sorprendió la situación, como que de la nada se le prendió la lamparita y se acordó de mi. De Charlotte no me sorprende nada pero me calenté un poco», aclaró molesta. Y recordó: «Hace seis años fue Stravaganza y, de verdad, no sabía bailar muy bien. Yo estaba re entusiasmada, era mi sueño trabajar con Flavio Mendoza».

Además, hizo hincapié en su supuesto acomodo: «Si Burlando pone guita no estaría acá, estaría en otro lado. Me da lastima que todos sus pensamientos pasen por la guita, es un mensaje que no está bueno».

Incluso, contó cómo es la historia con la Louis Vuitton que reveló Pampita: «En realidad, esa cartera fue cuando hicimos una coreo con Charlotte que nunca venía a ensayar. Se me ocurrió llevarle una cartera para dársela y llamar la atención pero nunca llegó al ensayo». «Me la quedé yo a la cartera. La intención estaba en regalársela para que venga a ensayar», aseguró.

Por último, Barby Franco fue lapidaria sobre una posible participación de Charlotte Caniggia en el show de Flavio Mendoza: «Y después quiere estar en Stravaganza, dios mío. Alta ganza. No dura ni dos minutos».