VIDEO: Estaba haciendo SUP en el Lago y debió ser rescatada

Todo ocurrió durante la tarde del pasado domingo, en una de las playas que tiene la ciudad de Concordia. La damnificada fue una joven que estaba haciendo SUP (stand up paddle), sin poder regresar a la costa.



En efecto, aproximadamente a las 15:30 horas del pasado domingo, en la playa de Punta Viracho, se realizó el rescate de una joven que se encontraba a la deriva en una tabla de SUP (stand up paddle), sin poder regresar a la costa.

La damnificada fue asistida por el guardavidas Hector Pereyra, en el medio de un clima inestable y afortunadamente todo resultó con resultado positivo. Ambos volvieron a la costa por sus propios medios y cada uno en su embarcación.

Según se reportó, la joven se retiró por sus propios medios y en buen estado de salud.