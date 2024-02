Santiago del Moro se quebró fuerte en Gran Hermano al ver imágenes de Silvina Luna

El pasado miércoles, en el Día de San Valentín, Santiago del Moro rompió en llanto cuando vio de Silvina Luna en su paso por Gran Hermano, en el marco de un informe especial que la producción armó sobre todas las parejas que se formaron dentro de la casa en las distintas ediciones. La modelo, que murió en agosto de 2023 como consecuencia de las intervenciones que le realizó el cirujano Aníbal Lotocki, fue una de las participantes de la primera edición que se llevó a cabo en 2001, donde Luna tuvo un romance con Pablo Heredia.

«Les quiero contar algo personal. No soy una persona que llora fácil, me cuesta mucho y me emocioné cuando la vi a Silvina», dijo entre lágrimas al finalizar el tape, y agregó: «Me emocioné hace un rato y me volví a emocionar recién, no lo puedo creer. Un abrazo a su familia”.