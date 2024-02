Siguen los cambios en el gabinete de Azcué y nadie da explicaciones

Transcurridos algo más de dos meses de la gestión de Francisco Azcué al frente de la Municipalidad de Concordia, hay cambios en sus equipos de colaboradores.



Días atrás, sin que mediaran explicaciones públicas, fueron desvinculados dos directores dependientes de la Secretaría General de la Presidencia Municipal y, de inmediato, designaron a sus reemplazantes. Se fueron Diego Bueno de la Dirección de Gestión de Cambio y Daniel Horacio Benchoa de la Dirección de Control de Gestión. Entraron Lautaro Daniel Chamorro y Leonel Barboza.



Esta semana se sumaron otros dos desplazamientos, pero con una diferencia: no hay sustitutos, lo que, en los hechos, conlleva quitar de la orgánica –al menos por ahora- sendas áreas.



Mediante el decreto 234/2.024, fechado el 19 de febrero, se dispone “dejar sin efecto” la designación de Hernán Oscar Casanovas, que el 5 de enero había sido nombrado Director de la Secretaría Privada de la Subsecretaría de Desarrollo Social, que encabeza Roberto Niez.



En diciembre de 2023, cuando fue modificada la orgánica municipal para adaptarla a la nueva gestión, a dicha dirección se le había asignado la misión de “ejercer la superintendencia sobre los departamentos y sus coordinaciones colaborando con el Subsecretario de Desarrollo Social en las funciones: administrar su agenda, programar audiencias y reuniones, como así también toda actividad inherente a su rol que este le asigne. En caso de necesidad el Subsecretario podrá delegar en él su representación. Se vinculará con la Secretaría de Desarrollo Humano a través de la Subsecretaría de Desarrollo Social”.



Pues bien, Casanovas ya no está más en funciones y la dirección que comandó, si bien en los papeles existe, en los hechos no hay quien la gestione. Máxime si se tiene en cuenta que mediante otro decreto, el 235/2.024, fue desafectada la Profesora María Rosa Germano, que dependía de Casanova, ocupando la jefatura del “Departamento de Coordinación Técnica de Políticas Sociales”, creada para llevar a cabo “la coordinación, generación y gestión de políticas sociales que surjan dentro del ámbito de esta secretaría como así también la canalización y aplicación territorial de todos los programas provinciales y nacionales que requieran. Se relacionará con la Subsecretaría de Desarrollo Social a través de la Dirección de Secretaría Privada”.



¿Por qué cesaron Casanovas y Germano?



Los dos decretos se limitan a indicar que “los objetivos fijados oportunamente por la Secretaria de Desarrollo Humano para la mencionada designación, han sido cumplidos” y “por lo expuesto, se considera pertinente dictar el presente dejando sin efecto la designación”. Por paradójico que parezca, en otras palabras, el texto legal dice que ya cumplieron y que por ello no es necesario que continúen.

El Entre Ríos intentó obtener mayores precisiones sobre los motivos de ambas cesantías pero desde la Secretaría de Desarrollo Humano y la Subsecretaría de Desarrollo Social optaron por remitirse al escueto texto del decreto.



