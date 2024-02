AGMER adhiere al paro nacional de CTERA y el lunes no comienzan las clases en Entre Ríos

El Congreso de Agmer que se llevó a cabo este jueves en Paraná dispuso adherir al paro nacional de Ctera anunciado para el 26 de febrero, por lo que este lunes no comenzarán las clases en Entre Ríos.

Por otra parte, las bases rechazaron la oferta de aumento y le exigen al Gobierno de Rogelio Frigerio que antes del miércoles se formule una propuesta salarial para febrero que garantice que los sueldos estén por encima de los índices de inflación y que se tome como base de cálculo el último sueldo percibido. De lo contrario, advirtieron que irán al paro por 48 horas el jueves y viernes de la próxima semana.

Entre las exigencias del Congreso también se encuentra la apertura inmediata de la mesa negociadora para tratar el incremento de los montos y criterios de liquidación y pago del Código 029. Sobre este punto solicitan un incremento para el mes de febrero. · Los docentes técnicos no van al paro

Por el contrario, los docentes técnicos nucleados en AMET no adherirán a la medida anunciada a nivel nacional.

Según explicó el titular del gremio, Andrés Besel, la medida de fuerza quedó descartada, ya que los docentes están convocados a la paritaria para este martes en la Secretaría de Trabajo de la Nación.

“El paro nacional no lo hacemos porque el martes hay una reunión con el Gobierno, pero si no hay una propuesta importante o no se habilitan los espacios de discusión si analizaremos una medida de fuerza”, dijo.

En relación a la oferta salarial del Ejecutivo entrerriano, Besel indicó que fue considerada insuficiente por el gremio: “Solicitamos que al menos se suban dos puntos para llegar al 20,6%”, dijo.

“Esperemos que haya espacio y buena voluntad, sino tendremos que evaluar qué otras acciones podemos hacer para empezar a construir”, concluyó tras indicar que se encuentran a la espera de la convocatoria para retomar las negociaciones.