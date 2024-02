Un diputado vinculado a Patricia Bullrich viajó al carnaval de Venecia en medio del ajuste: «Me voy a beber todo el vino del VIP»

En medio de las medidas de ajuste implementadas por el gobierno de Javier Milei, Damián Arabia, diputado nacional cercano a Patricia Bullrich, fue visto disfrutando del Carnaval de Venecia.

El evento italiano es reconocido como uno de los más exclusivos a nivel mundial. La entrada tiene un costo de 600 euros. En cuanto al alojamiento, es extremadamente difícil de conseguir y suele superar fácilmente los cientos de euros por día.

El diputado nacional, quien forma parte del bloque del PRO, publicó imágenes luciendo su antifaz en el Carnaval. Este año, el evento se inauguró con la «Festa Veneziana sull’acqua», conocida como la fiesta del agua, donde las aventuras de Marco Polo fueron uno de los temas destacados de la celebración.

Y es que, además, en los últimos días se filtraron imágenes publicadas en sus historias para «Mejores Amigos» en las que se lo podía ver disfrutando del VIP de un aeropuerto y señalaba «Me voy a beber todo el vino del VIP».

En ese contexto, en redes sociales repudiaron el viaje del diputado, por lo que publicó un breve descargo en sus redes sociales: «Lo que yo haga con mi vida privada, con mi orientación sexual y mi tiempo libre, no debiera ser tema de conversación pública. Que intenten atacarme con eso para no discutir mis ideas, demuestra que les estoy tocando los kioskos y tienen miedo. Así que saben qué? No voy a parar».

Arabia se destacó como un firme defensor de la ley ómnibus que no logró ser aprobada en el Congreso. «Los argentinos están cada vez más angustiados: no saben cuánto va a estar el kilogramo de pan, de leche, el paquete de yerba», expresó preocupado el diputado de Bullrich durante su enérgico discurso en la sesión, justo antes de partir hacia la ciudad de las góndolas.

En redes sociales, el viaje del diputado fue altamente cuestionado. «En este gobierno y en el intento de algo del PRO, la doble vara es moneda corriente. Apuntan con el dedo a los que no piensan como ellos y pretenden ser «modelos de austeridad». El ajuste es diario, excepto para ellos. Pero la casta es el otro», señaló un internauta.

«A Insaurralde lo hicieron mierda y le terminaron la carrera política (con justa razón). Seguramente ésto ayudó a que Massa no consiga los puntos que le faltaron para ganar en primera vuelta… Van a sacar a relucir la doble vara bancando a Damián Arabia?», apuntó otro.

Por otro lado, comentaron: «El diputado Damian Arabia mano derecha de Pato Bullrich se fue al carnaval de Venecia mientras a vos te pusieron el bondi a 1000 y la leche a 1300. Los jubilados chochos. A estas lacras les va a caer el escarmiento».