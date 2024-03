Imputaron a Alberto Fernández por las contrataciones irregulares de seguros en la ANSES

El fiscal Ramiro González dío a conocer que el expresidente habló este jueves sobre la auditoría realizada por el gobierno de Javier Milei, que detectó irregularidades en el organismo público. “No pedí por nadie, y si mi secretaria lo hizo, se extralimitó”, aseguró.

En las últimas horas, el expresidente Alberto Fernández fue imputado por presuntas irregularidades en la contratación de seguros de la ANSES en su gestión por miles de millones de pesos.

La causa tramita con el juez federal Julián Ercolini y fue impulsada esta tarde por el fiscal federal Ramiro González, quien ya requirió las primeras medidas de prueba

Este jueves, el otrora jefe de Estado rompió el silencio y se refirió a esta investigación. “No pedí por nadie, y si mi secretaria lo hizo, se extralimitó”, afirmó. “Dudo que ella haga una cosa así; si lo hizo, no lo avalo; ninguno te va a decir que pedí por alguien; yo lo dudo, pero no puedo garantizar que ella no haya hecho una cosa así”, agregó en declaraciones a la prensa.

La denuncia surge de una auditoría realizada por el gobierno de Javier Milei, quedetectó irregularidades en el organismo público vinculadas a las intermediaciones en los seguros durante el mandato de Fernández. La normativa -que dejó sin efecto el Gobierno- ordenaba a los organismos del Estado a tramitar sus pólizas a través de Nación Seguros, pero permitía la intervención de brokers privados, que cobraban comisiones.

El dato es que durante la totalidad del mandato de Fernández, la titularidad en Nación Seguros estuvo en manos de Alberto Pagliano, un amigo cercano del entonces presidente. Por este motivo, el fiscal federal Ramiro González impulsó la investigación penal contra el expresidente por la presunta contratación irregular de los seguros del Banco Nación para la administración pública a través de un gestor privado, que sería esposo de una de las secretarias del mandatario.

La causa está en manos del juez federal Julián Ercolini y según el dictamen los imputados son el “exPresidente de la Nación, Dr. Alberto Fernández, el ex titular de Nación Seguros S.A., Alberto Pagliano, y Héctor Martínez, sin perjuicio que el devenir de la investigación coadyuve a conocer la participación de otras personas en las maniobras denunciadas”.

Martínez Sosa es el bróker que está casado con una secretaria de Alberto Fernández, María Cantero, según consta en la denuncia presentada este miércoles por la abogada Silvina Martínez. Allí, tanto el expresidente y Pagliano fueron denunciados por los delitos de violación a los deberes de funcionario público, abuso de autoridad y malversación de caudales públicos.

“La trama de contrataciones opacas con el rubro seguro -actividad que Alberto Fernández conoce en profundidad porque allí inició su actividad política- fue revelada en una columna del editor general Adjunto de Clarín, Ricardo Roa, quien contó que dentro de la ANSES se descubrió un negocio de 20.000 millones de pesos anuales y 300 millones en comisiones mensuales con los seguros y las comisiones de los intermediarios”, relata la abogada en su presentación judicial.

“A su vez, Nación subcontrató otras aseguradoras y, como puente entre los dos organismos estatales, a un broker, con una comisión tres veces mayor a la del mercado: 17%. Unos $ 300 millones mensuales. Allí aparece como intermediario Pablo Torres García, un empresario y bróker financiero que habría cobrado una comisión varias veces mayor a la del mercado. Y otro bróker, Héctor Martínez Sosa, casado con una secretaria de Alberto Fernández, María Cantero”, remarca la denuncia.