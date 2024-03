Frigerio explicó la designación de su cuñado como presidente de Salto Grande

Una semana después de la asunción, el gobernador Rogelio Frigerio fue consultado sobre el nombramiento de Alejandro Daneri al frente de la Comisión Técnica Mixta (CTM) de Salto Grande.



“Es un cargo del gobierno nacional, que no tiene que ver con la provincia sino que lo determina Cancillería, que me consta buscaba un diplomático de carrera para ocupar este puesto”, fue la respuesta del mandatario.



Abogado y diplomático con trayectoria en la función pública durante los gobiernos de Carlos Menem y Mauricio Macri, el flamante presidente de la delegación argentina ante CTM resultó ser cuñado de Frigerio.



“No es un cargo que elija el gobernador sino el gobierno nacional, ustedes lo saben a eso, por lo cual le deben preguntar en todo caso a la canciller (Diana Mondino) por qué determinó que vaya uno y no otro a ese lugar”, manifestó Frigerio.



No obstante, sostuvo “no es familiar mío” y, ante una afirmación de la periodista, admitió que el vínculo es a través de su hermana Ana, “pero no tengo nada que ver con ese nombramiento”, insistió.

Fuente: El Entre Ríos.