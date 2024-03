Juan Román Riquelme atacó a Oscar Ruggeri y otros exfutbolistas: «Es una falta de respeto»

El presidente de Boca criticó las opiniones de varios exjugadores en televisión. Sus declaraciones.

Juan Román Riquelme salió a defender a la estructura de fútbol de Boca y atacó a Oscar Ruggeri y otros exfutbolistas que trabajan en televisión y critican la labor de los entrenadores del Xeneize. El presidente del club se cansó de los comentarios hacia los exfutbolistas que trabajan como directores técnicos en el predio y cargó contra los detractores.

Desde que comenzó la gestión de Riquelme como dirigente deportivo, Ruggeri lo criticó por sus decisiones y también a los entrenadores que tuvo y tiene Boca. Harto de tantos “palos”, Román defendió a su equipo de trabajo y le devolvió el golpe a los exfutbolistas que opinan en los medios de comunicación.

Riquelme y un palazo para Ruggeri y otros exfutbolistas: “Eso no se hace”

“Desde el primer día, cuando tomamos la decisión de armar un consejo de fútbol y poner como entrenadores a exjugadores del club, tuvimos que aguantar hasta a exjugadores de fútbol decir que hay que ser amigo de Riquelme para estar en Boca”, dijo Riquelme en su charla con Dsports. Y agregó: “Que hay que comer asado para estar ahí, que no están preparados para estar ahí… Cuando lo dicen los periodistas, uno entiende, porque es su trabajo y tienen que hablar. Pero cuando lo hacen jugadores de fútbol ya es una falta de respeto. Eso no se hace“.

Román aprovechó el reciente subcampeonato de Boca en la Copa Libertadores Sub 20 para remarcar el buen trabajo que se hace en el predio. “Es público que tuvimos que soportar esas críticas. Y hoy tengo que decirles con todo el orgullo del mundo que los coordinadores que tiene Boca en inferiores son una maravilla. Gracias al trabajo de ellos y el esfuerzo de los chicos, estamos disfrutando de jugar dos años seguidos la final de la Copa Libertadores Sub 20″, aseguró.

Para cerrar, y fiel a su estilo, Riquelme tiró un comentario irónico hacia esos exfutbolistas: “Sería bueno que salgan a decir que se equivocaron y pidan disculpas. Pero es difícil que lo hagan. No es molestia, es falta de respeto. En nuestro club no le faltamos el respeto a nadie. No lo voy a permitir, eso no se hace”.