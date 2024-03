ATE pidió un 50%, la UOEMC un 35 % y Azcué decretó un 22% «sin siquiera sentarse a dialogar»

El intendente de Concordia, Francisco Azcué, firmó el lunes un decreto mediante el cual se anuncia una recomposición salarial del 22% para los trabajadores municipales y el congelamiento de sueldos de la planta política.



La medida fue rechazada al instante por los gremios de ATE y UOEMC, quienes habían solicitado un aumento del 50 % y 35%; respectivamente. En ese sentido, el secretario gremial de ATE Concordia, Cristian Selva, y el de la UOEMC, Carlos Rapuzzi, coincidieron no sólo en que la recomposición salarial “está muy lejos de lo solicitado”, sino que además fue tomada de manera “inconsulta”, sin una contrapropuesta previa, ni un llamado al diálogo.



Según confirmó Selva, “sólo una vez pudieron dialogar con el intendente Azcué, en febrero, y fue una discusión salarial y no una mesa paritaria”. No obstante, fueron atendidos hace unos días por el Jefe de Gabinete de la comuna, Eduardo Caminal, y le plantearon un aumento salarial del 50% para este mes, acorde a la inflación del último tiempo. “Pero desde ese momento no nos han vuelto a convocar al diálogo ni para hacer una contrapropuesta, nada, y ahora emiten ese comunicado decretando un 22% de incremento que por supuesto está muy lejos de lo solicitado”, agregó.



Tras ello, adelantó que convocará mañana a una reunión del Cuerpo de Delegados para debatir la situación local, en el marco del paro convocado por ATE Nación al que adhirieron, por los hechos que vienen ocurriendo a nivel nacional y provincial. “O sea, lo que pasa ahora en Concordia está en consonancia con lo que ocurre a nivel país y provincia”, comparó Selva. Y concluyó: “la realidad es que Azcué no cumplió con nada de lo que dijo porque, supuestamente, una de sus premisas era sentarse a dialogar y acompañar al trabajador estatal. Pero nada de eso ocurrió”.



Por su parte, el secretario gremial de la UOEMC, Carlos Rapuzzi, coincidió en que el Ejecutivo resolvió un aumento del 22% de manera totalmente inconsulta y anunció el rechazo del gremio al monto decretado. “Nosotros sí habíamos estado reunido con el intendente y nos había dado su palabra de que los sueldos no iban a ir nunca por debajo de lo que es la inflación. Teniendo en cuenta eso, hicimos un pedido que tenía el 30% de aumento como base para avanzar en la negociación, ya que por la situación inflacionaria de diciembre habíamos quedado un par de puntos abajo, y también en febrero pedimos que se actualice para que justamente en marzo no impacte tanto, ni en las arcas del municipio y tampoco en los trabajadores”, afirmó.



Ahora, dijo Rapuzzi, “nos enteramos que el intendente por decreto ordenó dar un 22%, y la verdad es que nos preocupa porque no es ni cerca de lo que veníamos conversando, y por supuesto que esto ha creado un malestar generalizado”.



En consecuencia y como primera medida “rechazamos ese 22% de aumento, vamos a trabajar sobre ello mañana en la Comisión y a dejar bien en claro que no vamos a permitir esto, o sea, que en el mes de abril seguramente vamos a tener que sentarnos a conversar y recomponer”, advirtió.



“No solo porque es totalmente insuficiente, sino porque nosotros estuvimos todo el fin de semana dialogando con el Ejecutivo y resulta que ahora sacan eso sin decir nada, con lo cual, es evidente que nunca hubo siquiera una intención de negociar”, concluyó.

