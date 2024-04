Dirigentes del PJ entrerriano cuestionan a Milei por su respaldo a Israel: le piden “cordura” y neutralidad

El ataque con drones de Irán a Israel encendió las alarmas en todo el planeta por el riesgo de una guerra de alcance mundial. En este sentido, el gobierno argentino tomó la decisión de respaldar públicamente al Estado israelí en medio del conflicto bélico.

Además de manifestar su “solidaridad y compromiso inclaudicable” con Israel, el presidente Javier Milei tomó la decisión de cancelar su gira internacional y volver de urgencia al país, pero también conformó dos comité de crisis, uno interno para preservar y reforzar la seguridad en instituciones de la comunidad judía; y otro externo para monitorear la situación a nivel internacional. Y cerró temporalmente las cuatro embajadas en medio oriente: Israel, Irán, Líbano y Siria.

El gobernador entrerriano también expresó su solidaridad con Israel, mientras que dirigentes justicialistas entrerrianos salieron al cruce de la postura del Gobierno nacional:

La diputada nacional Carolina Gaillard aseveró: “No queremos ni podemos ir a una guerra, Javier Milei. Queremos vivir en paz. No hay necesidad. Cordura por favor. No queremos héroes de película, queremos vivir tranquilos y para eso resulta fundamental sostener la neutralidad en este mundo que está crujiendo y por estallar resulta fundamental. No innove, por favor”.

En tanto, el flamante presidente del Partido Justicialista de Entre Ríos advirtió que “el Presidente rompe una larga tradición de neutralidad: Argentina es un país pacifista y promueve la paz, no intervienen en conflictos bélicos y sólo aporta tropas de paz allí donde la guerra causa daños en la población civil”.

Y salió a criticar el comunicado de Cancillería: “Este comunicado es sólo un arrebato personal de Milei”.

Por su parte, el senador nacional Alfred De Ángeli (PRO) aseveró que “el terrorismo y la violencia es inadmisible” y expresó su “solidaridad y apoyo al pueblo israelí”

Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados de Entre Ríos, Gustavo Hein enfatizó: “Quiero expresar mi solidaridad con el pueblo de #Israel y enviar un fuerte abrazo a nuestros compatriotas radicados allí. De este duro golpe a la paz en Medio Oriente, solo se sale con más democracia y libertad”.