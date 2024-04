Giampaolo criticó al ex titular del CGE de Bordet por su pase al sector libertario

El abogado, ex candidato a intendente y ex presidente del Concejo Deliberante de Concordia, Mariano Giampaolo, criticó en duros términos la actitud del ex titular del CGE y ex candidato a intendente del Gualeguay por el peronismo, Martín Müller.

Fue luego que se conociera que el ex funcionario se presentó oficialmente al frente del Instituto Nacional de Formación Docente (INFoD) y pasó a las filas del gobierno libertario, según confirmó el sitio Politicaconvos.

A través de las redes sociales, Giampaolo puntualizó que la situación se da “por sostener carilindos a costa de no sumar excelentes profesionales” a la gestión de la cosa pública. Apuntando al ex funcionario de Gustavo Bordet, el concordiense afirmó que “la reconstrucción del peronismo exige un basta de estos tipejos adulantes”.

Según el ex presidente del Concejo Deliberante local, “es hora que nos enorgullezcamos de los impecables cuadros que tiene nuestra amada fuerza y repudiemos enérgicamente a estos tránsfugas políticos».



Vale mencionar que el INFoD fue inaugurado en el año 2007 con la función primaria de direccionar, planificar, desarrollar e impulsar las políticas para el sistema superior de formación docente inicial y continua, en respuesta al requerimiento social de políticas específicas y sostenidas para la formación de docentes en nuestro país.



Se le asignaron las responsabilidades de promover políticas nacionales y lineamientos básicos curriculares para la formación docente inicial y continua; coordinar las acciones de seguimiento y evaluación del desarrollo de las políticas de formación docente e impulsar y desarrollar acciones de investigación y de cooperación técnica interinstitucional e internacional.



Con la creación del INFoD, el Estado Nacional, en acuerdo con las 24 jurisdicciones, establece criterios básicos de formación docente para todo el país.