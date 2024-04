Exequiel Ortiz es el nuevo director de hospital Felipe Heras de Concordia

El ministro de Salud de Entre Ríos, Guillermo Grieve, puso en funciones al licenciado Exequiel Ortiz a cargo de la dirección del Hospital Felipe Heras de Concordia, en reemplazo de Julio Alberto Greco.

Frente a situaciones irregulares que están en investigación, como la presencia de personal no autorizado en la dirección del hospital, el Ministerio de Salud de Entre Ríos dispuso el recambio de autoridades del nosocomio.

Para normalizar la situación y continuar con los objetivos trazados para la institución en el marco del Programa Entrerriano de Salud (PES), las autoridades de la cartera sanitaria estuvieron e hicieron entrega de la Resolución Ministerial Nº 1.559, por la cual se encomienda la dirección del Hospital Felipe Heras a quien hasta la actualidad era el jefe del Servicio de Salud Mental del establecimiento, el licenciado Exequiel Ortiz. A través del mismo documento, se nombró al doctor Daniel Kueider a cargo de la Secretaría Técnica del hospital.

En la oportunidad, Grieve explicó que «la decisión se fundamenta porque en estos dos meses desde que había asumido la anterior gestión hospitalaria, se constató la presencia de personas ajenas a la institución que, para comenzar, en ningún momento fueron autorizadas por el Ministerio de Salud cuando se encomendó la dirección al doctor Greco, situación que tampoco fue corregida luego de que se lo requiriera en reiteradas ocasiones.

El ministro precisó que frente a este panorama «hoy por la mañana me comuniqué con el director para solicitarle que no se firme absolutamente ningún documento sensible del Hospital Felipe Heras ni del Ministerio, para poder realizar la investigación correspondiente frente a eventuales irregularidades administrativas».

Informó además que las cuentas fueron bloqueadas hasta tanto se concrete dicha investigación, la cual será presentada luego a los trabajadores del nosocomio.

«En este proceso de humanización que nos planteamos en cuatro años, el diálogo, la honestidad y la transparencia son fundamentales. Se trata de lograr la salud querida por todos los entrerrianos y que el Felipe Heras sea el hospital que todos anhelamos», indicó Grieve y mencionó: «Podemos tener un sistema de salud más digno donde en cada punto de la provincia brindemos las mismas oportunidades de atención».

Por su parte, el director general de Hospitales, Ricardo García, se dirigió al nuevo equipo directivo y les manifestó: «Quiero agradecerles profundamente al licenciado Ortiz y al doctor Kueider por asumir este desafío». Aseguró que «el desafío que nos propusimos es continuar y profundizar el Programa Entrerriano de Salud, que tiene como eje humanizar la atención y que los trabajadores que venimos día a día a la institución podamos sentirnos más cómodos y útiles».

Además, Ortiz agregó: «Los que me conocen saben que creo profundamente en el diálogo, que es el modo de llevar adelante un sistema integrado, garantizando el derecho y el acceso a la salud, con un objetivo claro que tiene que ver con dar respuestas a nuestros usuarios y usuarias».