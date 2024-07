Paro en el servicio de Recolección de Residuos municipal: acusan a Azcué de privatizarlo y de recortar sueldos

El intendente de Concordia, Francisco Azcué, explicó que actualmente “hay un paro en la recolección, por eso amaneció la ciudad con problemas de residuos en la calle”.

Según sus palabras, el origen tiene que ver con “problemas que se generaron porque el taller de la municipalidad dejó de prestar servicios el viernes y los camiones tienen problemas mecánicos, algo que viene desarrollándose desde hace un tiempo”, lo que ocasionó que “el sector de recolección esté haciendo un paro”.

Por otra parte, aseguró que “el compromiso nuestro es, más allá de si se destraba o no el problema en el taller, arreglar los camiones en talleres privados” con el objetivo de retomar el servicio en la ciudad de Concordia.

No obstante, trabajadores de recolección manifestaron que “hemos visto una postura muy soberbia por parte del intendente, por no decir otras palabras” y aclararon que “nuestra intención siempre es salir a trabajar, pero teniendo las herramientas”, por lo que “hoy miércoles no habrá recolección en la ciudad”.

Según sus palabras, esta mañana “el intendente vino a decirnos que salgamos con los camiones que hay, cuando tenemos 30 y pico de recorridos y es imposible hacerlo con 6 o 7 camiones”.

Por lo pronto, mencionaron que “tenemos la palabra del intendente de que van a llevar a arreglar los camiones, pero a un taller privado, cuando tenemos gente capacitada para arreglarlos, lo que crea discordia entre compañeros, porque nos quieren hacer aceptar una medida en contra de ellos y crea un conflicto que nosotros no queremos porque somos todos compañeros”.

Asimismo, trabajadores pertenecientes al taller municipal aclararon que, si en el transcurso de la semana “se han arreglado los camiones se va a poder salir”, pero la idea es “que los arreglen los compañeros municipales, no como dijeron que los iban a sacar al privado a arreglar, porque cómo no le van a pagar a los empleados, para qué estamos nosotros en el taller”.

Finalmente, sobre su situación precisó que “desde el viernes estamos en receso por el recorte de plata”, dado que “nos sacaron casi la mitad del sueldo, las horas extras y los jornales que nosotros hacíamos”.