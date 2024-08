Las Universidades Nacionales harán un paro el próximo 12 de agosto

La medida de fuerza se debe a un reclamo por parte de Frente Sindical de las Universidades Nacionales (FEDUN) por mejoras salariales.



Tambien se resolvió solicitar a los rectores la declaración de emergencia salarial y participar del plenario del Consejo Interuniversitario Nacional en La Pampa el próximo 30 de agosto, en donde en caso de no recibir una respuesta favorable, se definirá la fecha para una próxima marcha universitaria.

En una reunión para analizar cómo continuar con el plan de lucha, el Frente Sindical de las Universidades Nacionales resolvió el no inicio del segundo cuatrimestre con un paro de 24 hs para el 12 de agosto y la realización de dos jornadas de protesta más con cese de actividades los días 20 y 21 del corriente mes.

El motivo se debe a “la falta de respuesta del gobierno nacional frente a la crítica situación de los salarios docente y nodocentes, y a la mayor pérdida salarial de la historia y el fuerte ajuste del gobierno en educación”.



También se decidió peticionar a los/as rectores/as de las distintas casas de estudio la declaración de emergencia salarial en todas las universidades públicas y participar del plenario del CIN, que tendrá lugar en La Pampa el próximo 30 de agosto, en donde, en caso de no recibir una respuesta favorable, se definirá la fecha para una próxima marcha universitaria.



Al respcto, el secretario General de Fedun, Daniel Ricci, resaltó: «Durante los 7 meses de Javier Milei como presidente, los trabajadores docentes y nodocentes de las universidades nacionales perdimos más del 50% de nuestro salario frente a la inflación. Luego de la marcha del 23 de abril, donde toda la sociedad se expresó a favor de las universidades, tuvimos una reunión con la ministra Sandra Pettovello, a partir de la cual, hasta el día de hoy, no hemos tenido ninguna respuesta».



Y agregó: «Esta situación nos parece una falta absoluta de respeto y consideración por parte de la funcionaria y del gobierno, ante la durísima situación salarial que atravesamos las y los trabajadores de las universidades de todo el país. Por eso retomamos el plan de lucha con estas medidas, para la recuperación de nuestros ingresos».